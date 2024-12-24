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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 22:15 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:15
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        Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Recep Karatepe ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Recep Karatepe ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Başkent ekibiyle sezon başında sözleşme imzalayan Karatepe, takımın başında 17 lig, 2 de kupa maçına çıktı. Recep Karatepe yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, Adanaspor ile oynadığı son lig maçında ve Kasımpaşa'nın genç kadrosuyla mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahadan mağlup ayrılmıştı.

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