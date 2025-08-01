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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Abdurrahim Dursun resmen Gençlerbirliği'nde! - Gençlerbirliği Haberleri

        Abdurrahim Dursun resmen Gençlerbirliği'nde!

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Abdurrahim Dursun'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:48 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:48
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        Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Abdurrahim Dursun'u renklerine bağladı.

        Başkent kulübünün açıklamasına göre, 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

        Son olarak Antalyaspor forması giyen Abdurrahim, daha önce 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kırklarelispor, Bandırmaspor, Boluspor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü'nde de oynadı.

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