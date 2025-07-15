Gençlere yaz tatilinde ücretsiz yurt imkânı! 2025 Seyahatsever Projesine nasıl başvuru yapılır, kimler yararlanabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Seyahatsever Projesi bu yaz da öğrencilerin hizmetinde. 18-30 yaş aralığındaki gençler, yaz dönemi boyunca Türkiye genelindeki GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklama imkânından yararlanabilecek. Seyahat etmek isteyen öğrenciler, başvurularını "[https://seyahatsever.gsb.gov.tr/](https://seyahatsever.gsb.gov.tr/)" internet adresinden ya da 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden kolayca gerçekleştirebilecek. Peki, ücretsiz konaklama sunan bu yurtlar hangi illerde bulunuyor? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, proje kapsamında bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...