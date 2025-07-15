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        Haberler Bilgi Gündem Gençlere yaz tatilinde ücretsiz yurt imkânı! 2025 Seyahatsever Projesine nasıl başvuru yapılır, kimler yararlanabilir?

        Gençlere yaz tatilinde ücretsiz yurt imkânı! 2025 Seyahatsever Projesine nasıl başvuru yapılır, kimler yararlanabilir?

        İlk kez 2022 yılında hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, bu yıl da gençlerden yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında 18-30 yaş arası gençler, önceden rezervasyon yaptıkları takdirde Türkiye genelindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 gün boyunca tamamen ücretsiz konaklayabiliyor. Yaz tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyen gençler için büyük bir fırsat sunan bu uygulama, hem ekonomik hem de güvenli bir seyahat imkânı sağlıyor. Peki, ücretsiz konaklama sunan yurtlar hangi şehirlerde bulunuyor? Rezervasyon nasıl yapılır? İşte, projeye dair merak edilen tüm detaylar ve yurtların güncel listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:54
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Seyahatsever Projesi bu yaz da öğrencilerin hizmetinde. 18-30 yaş aralığındaki gençler, yaz dönemi boyunca Türkiye genelindeki GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklama imkânından yararlanabilecek. Seyahat etmek isteyen öğrenciler, başvurularını "[https://seyahatsever.gsb.gov.tr/](https://seyahatsever.gsb.gov.tr/)" internet adresinden ya da 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden kolayca gerçekleştirebilecek. Peki, ücretsiz konaklama sunan bu yurtlar hangi illerde bulunuyor? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, proje kapsamında bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

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        ÜCRETSİZ KYK YURDU PROJESİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

        Seyahatsever Projesi 7 Temmuz ile 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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        KİMLER YAZ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZ KYK YURDUNDA KALABİLİR?

        Seyahatsever Projesi kapsamında 18-30 yaş arası tüm gençler için yaz dönemi boyunca bir erkek bir kız yurdu açık tutulacak.

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        PROJE HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

        Proje kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.

        SEYAHATSEVER PROJESİ KAPSAMINDA AÇIK OLAN GSB YURTLARININ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        YAZ DÖNEMİ ÜCRETSİZ KYK YURDU İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek.

        Proje ile ilgili detaylı bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden de ulaşılabilecek.

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