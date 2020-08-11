Gençliğim Eyvah 9. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Gençliğim Eyvah'ta Ahmet, Çağla'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için uğraşıyor. Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verince Arif ve Zekeriya büyük panik oldu. Gençliğim Eyvah 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm özeti haberimizde.

GENÇLİĞİM EYVAH 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ahmet, ben seni çok seviyorum..."⁣

GENÇLİĞİM EYVAH 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet, Çağla'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi?

Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar.

Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.