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Tayvanlı Lure Hsu gençliğin sırrını buldu

Tayvanlı Lure Hsu yaşıyla görenleri şaşkına çeviriyor. Instagram'ın fenomen yüzü, 47 yaşında olmasına rağmen 20'lerinde gösteriyor

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  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    İlk bakışta onu genç bir öğrenci sanabilirsiniz fakat kendisi 47 yaşında. Tayvanlı genç kadın Lure Hsu yaşıyla görenleri şoka uğratıyor.
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    Görünümünü bol su ve sebze tüketimine bağlayan genç kadın, 'yaşı olmayan tanrıça' olarak adlandırılıyor.
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    Lure Hsu bir iç mimar ancak herkesin dikkatini çeken onun Instagram paylaşımları.

     
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    Hsu genç görünümünden dolayı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında.

     
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    800 binden fazla takipçisi genç kadının fotoğrafları sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılıyor.

     
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    Ağustos ayında 47. yaş gününü kutlayan Tayvanlı kadına sık sık gençlik sırrı soruluyor.

     
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    Hsu bu soruya "Kadınlar her gün ciltlerini nemlendirmeli, çünkü cildiniz bir kere nemlendiği zaman yaşlanma ve kırışıklıkları dert etmenize gerek kalmayacak" şeklinde cevap veriyor. 
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    Ayrıca "Güneşten de kaçınmalısınız çünkü yandığınız zaman cildiniz kurur, çiller ve küçük kırışıklıklar belirmeye başlar" diye ekliyor. 
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    Lure, ​​şekerli içeceklerden her zaman uzak durduğunu ve sadece su ve sabah kahvesi içtiğini söylüyor. Ayrıca et tüketmiyor.
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    Güzelliğini sağlıklı bir hayat yaşamasına bağlayan Lure Hsu, "Görünümümü bol bol su içmeye ve sebze tüketimine borçluyum."
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    Buna ek olarak her gün besin takviyeleri alıyorum, şeker tüketiminden, ağır soslu ve yağlı yiyeceklerden kaçınıyor ve hafif besinlerle beslenmeye çalışıyorum" diyor.
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    İşte gençliğin sırrını bulan Lure Hsu'nun paylaşımları!
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

    *Haberin görselleri Lure Hsu'nun Instagram hesabından alınmıştır.
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!
  • Gençliğin sırrını buldu... Yaşını siz tahmin edin!

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