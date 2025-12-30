Habertürk
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Adalet Bakanı Tunç bir araya geldi!

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Adalet Bakanı Tunç bir araya geldi!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti

        Giriş: 30.12.2025 - 15:26 Güncelleme: 30.12.2025 - 15:26
        Bakan Bak ile Bakan Tunç bir araya geldi!
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir araya geldi.

        Bakan Bak, NSosyal hesabından, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile Bakanlığımızda bir araya gelerek Türk sporu ve gençlerimiz için titizlikle yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Destek ve işbirlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." paylaşımı yaptı.

        Bakan Tunç ise NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlıklar olarak büyük bir uyum içerisinde gençliğimiz ve geleceğimiz için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 28 Aralık 2025 (İstanbul İçin Kar Uyarısı Mı Geliyor?)

        Sahte içki nedir, nasıl anlaşılır? İstanbul'da kar bekleniyor: Tarih belli oldu! İstanbul'a kar yağacak mı? Tarih verildi! Telefon bağımlısı mıyız? Telefonu elden düşürmemek bağımlılık mı? ABD'de gençler neden "6-7" diyor? South Park neden yeniden gündemde? Burası Haftasonu'nu Tuğba Södekoğlu sundu.  

