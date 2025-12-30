Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Adalet Bakanı Tunç bir araya geldi!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir araya geldi.

Bakan Bak, NSosyal hesabından, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile Bakanlığımızda bir araya gelerek Türk sporu ve gençlerimiz için titizlikle yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Destek ve işbirlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." paylaşımı yaptı.

Bakan Tunç ise NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlıklar olarak büyük bir uyum içerisinde gençliğimiz ve geleceğimiz için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.