Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti

Bakan Kasapoğlu'nun Bakanlık Merkez Bina'daki kabulünde Emre Sakçı ile antrenörü Türker Oktay ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın yer aldı.

Kabul sırasında milli yüzücüye "Seni kucaklamak isteriz ama umarım pandemiden sonra." diyen Bakan Kasapoğlu, "Gururumuz, Emre arkadaşımızı, yüz akımızı kendi bakanlığında ağırlıyor olmaktan mutluyuz. Emre bize büyük gurur yaşattı ve milletimizin yüzünü güldürdü. Başarıları yarınlarımız adına ümit verdi." ifadelerini kullandı.

İzmir depreminin Emre'nin yarışmalarda mücadele ederken yaşandığına dikkati çeken Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Emre'nin yaşadığı üzüntüyü gördüm, gayretlerini görmekten heyecan duydum. Spor ruhunun bütüncül bir anlayış, birlik, kardeşlik olduğunu görmüş olduk. Gen yıl dünyanın dört bir yanından kahraman Mehmetçiğimize selam duran sporcularımızı gördük. Spor, sanat, kültür, bilim alanlarında gençlerimizin başarısı apayrı bir mutluluk kaynağı."

Milli sporcunun olimpiyatlar için hazırlanacağını ifade eden Kasapoğlu, "Yüzme tarihinde ilkleri yaşatıyoruz. Şu ana kadar alınan 6 kota bizlere sevinci, yarınımız adına umudu yaşatıyor. Tokyo'dan madalya ile döneceğimize inancım tam. Emre'nin 3 Avrupa rekoru var, dünya rekoruna da yakın olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Su sporlarında pek çok yarışın övünç kaynağı olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Serbest dalışta Fatma kardeşimiz 3 rekor kırdı. Maşallah diyeceğimiz bir sonuç. Allah nazarlardan korusun. Gençlerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Emre Sakçı'nın sporculara, gençlere ilham kaynağı olacağını aktaran Kasapoğlu, "Spora bakış açımız, son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın sporu seven, değer veren anlayışıyla önemli aşama kaydetti. Yüzmedeki başarıların tesadüf olmadığının altını çizmek istiyorum. Başarılar spora verilen önem, sporcuya verilen değerin sonucu olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

"Yüzme bilmeyen kalmasın" dediklerini ve 2 yıllık hedefler belirlediklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz 100 bini aştık, 2020 hedefimiz 1 milyondu, pandemiye rağmen bunu da aşacağız. Havuz yatırımları ülkemizin dört bir yanında devam ediyor. Şu an 200 havuzu vatandaşımızın hizmetine açtık. Olimpik, yarı olimpik havuzlarımızın yapımı devam ediyor. Amacımız vatandaşımızın kolaylıkla bu imkana erişmesi. Hem sporu tabana yayma hem de başarılara giden yolda destek verme anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz."

EMRE: UNUTULMAZ BİR 35 GÜN GEÇİRDİM

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde kısa kulvar Avrupa rekorları kıran ve birçok yarış kazanan milli yüzücü Emre Sakçı, "Unutulmaz bir 35 gün geçirdim." dedi.

Yaşadığı süreci "inişli çıkışlı" sözleriyle ifade eden Emre, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milletimizin desteğini hissettim. Bu da bize ayrı bir güç verdi. Allah utandırmadı. Yüzümüzün akıyla döndük. Çok güzel karşılandık. Ülke olarak amatör branşlarda güzel bir ivmeyle gidiyoruz. Yurt dışında parmakla gösterilir pozisyondayız. Olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Alttan gelen kardeşlerime örnek olmaya çalışıyorum. Kendilerine güvenmelerini ve başarabileceklerine inanmalarını istiyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, milli yüzücüyle özel olarak görüştü.