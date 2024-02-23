Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye 22 yıldır bir spor devrimi yaşıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılışını gerçekleştirmek ve gençlerle buluşmak üzere Bursa’ya geldi. Bakan Bak, ilk olarak İnegöl Spor Tesisi Açılışı ve İnegöl Stadı Protokol İmza Töreni’ne katıldı. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın katıldığı törende konuşan Bakan Bak, devlet ile spor kulüpleri arasındaki ilişkinin önemine değindi. Türkiye’nin AK Parti iktidarı döneminde spor devrimi yaşadığını söyleyen Bak, “Devlet ile spor kulüpleri arasındaki ilişki çok çok önemli. Bu noktada da konuyu çok iyi, yakından biliyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk yaptığı işlerden bir tanesi amatör spor kulüpleri, spor sahaları yapmak, malzeme dağıtmak, onların tesislerini geliştirmek. Çünkü amatör sporun içerisinden gelen, sporu çok iyi bilen bir lider. Şu anda bunu devam ettiriyor. 22 yıldır Türkiye bir spor devrimi yaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan, üst düzey standartlarda, Avrupa standartlarının üzerinde, UEFA standartlarında stadyumlar var. Yapılan stadyumlar var. 36 tane devam eden var. Ve onlarca, yüzlerce kapalı spor salonu var. Olimpik ve yarı olimpik olmak üzere yaklaşık 700’e yakın yüzme havuzu var. Yapılan bir devrim var. Yani sporda büyük bir devrim var” ifadelerini kullandı.

REKLAM "SPORA YAPILAN YATIRIMLAR BAŞARILARI ARTTIRDI" Spora yapılan yatırımlarla birlikte başarıların da arttığına dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları söyledi: “Bunun sonuçlarını görüyoruz. Olimpiyatlarda alınan başarılardan dolayı en son geçen hafta takip etmişsinizdir. Güreşte, Grekoromen Milli Takımı’mız Avrupa Şampiyonu oldu. 31 yıl sonra serbest güreş takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Bayan milli takımımız Avrupa 2’ncisi oldu. 7 tane altın madalya kazandılar. Gümüş madalyalar, bronz madalyalar var. Toplam 17 tane madalya kazandılar. Dolayısıyla spor da bu. Haltercilerimiz yine bayanlarda, erkeklerde altın madalya, gümüş madalya, madalyalar kazandılar. Yani sporun altyapısına yapılan yatırımlar ortada. Tekvandoda yine sporcularımız altın madalyalar kazandılar. Biliyorsunuz tekvando milli takımımız, bayan milli takımımız en son dünya şampiyonu oldu. O yüzden inanılmaz yatırımlar var. Bursa'da da inanılmaz yatırımlar var. Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle yapılan ortak çalışmalar var.” "İNEGÖLSPOR EN AZ PLAYOFF’U YAKALAMALI" İnegöl’e yakın zamanda bir stadyum kazandırılacağını söyleyen ve 2’nci Lig’de mücadele veren İnegölspor’u da yakından takip ettiğini belirten Bakan Bak, “Tabi İnegöl'e bu tesislerden sonra güzel bir stadyum kazandırmak lazım. O yüzden onunla ilgili çalışmalarınızla devam ediyoruz. Bu konuda belediyemizle ortak projemiz var. Arsa takasıyla, onun gelen geliriyle ve üzerine koyacağımız yatırımlarla beraber çok güzel bir tesis, güzel bir stadyum kazandıracağız. Bununla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Çok kısa süre içerisinde de bunu hep beraber kamuoyuyla paylaşarak da güzel bir hediyeyi, İnegöl'e yakışan güzel bir stadyumu, modern bir stadyumu yine kazandıracağız. Bu konuyla ilgili de merak etmeyin. Bunu buraya gelişimizle de anlatmış olduk. Hep birlikte bunu ifade etmiş olduk. Yakışıyor, İnegöl'e yakışıyor. İnegöllü sporcu kardeşlerimizle sohbet ettim. Onlara da başarılar diliyorum. Biraz daha üste çıkıp Playoff’a kalın. En az Playoff'u yakalayın. Oradan bir şeyler çıksın. Heyecan lazım. Bu taraftara, İnegöl'e, futbolu seven İnegöl'e tabii güzel neticeler lazım. O yüzden biraz gayret arkadaşlar. Bu tesislerin hakkını vermek lazım. Antrenörlere, altyapıdaki antrenörlere de söylüyoruz. Buradan sporcu yetiştirmek lazım.”