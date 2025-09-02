Habertürk
        Haberler Spor Diğer Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır - Diğer Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır

        Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Altın Kupa Gecesi" programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'de bir spor devrimi yaşamaktadır. Spor tesisleri her yerde, spor yatırımları her yerde. Bunların arkasında Cumhurbaşkanımızın büyük desteği var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 23:20 Güncelleme: 02.09.2025 - 23:20
        "Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır"
        Ümraniye Belediyesi ve Spor Kulübü tarafından ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden sporcular ile antrenörler, bu yıl ilk kez düzenlenen "Altın Kupa Gecesi" programında ödüllendirildi. Ümraniye Belediyesi meydanında düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı protokol üyeleri, çok sayıda sporcu, aileler ve antrenörler katıldı.

        "BİZİM EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE"

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programda yaptığı konuşmada en önemli görevlerden birinin bağımlılıkla mücadele olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri oluşturuldu. Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Spor tesisleri her yerde, spor yatırımları her yerde. Bunların arkasında Cumhurbaşkanımızın büyük desteği var. Tekrar buradan Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak iki hususu söyleyeyim. Bizim en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele. Çocuklarımızı uyuşturucudan, dijital bağımlılıktan, içkiden, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için herkesi spor salonlarına, tesislere bekliyoruz" dedi.

        "YETENK TARAMASIYLA 5,5 MİLYON GENCİMİZİN SPORA YÖNLENMESİNİ SAĞLADIK"

        Bakan Bak, yetenek taramasıyla beş buçuk milyon gencin spora yönelmesini sağladıklarına değinerek, "Okul sporlarında yine valiliğimizle beraber güzel bir çalışma yapıyoruz. Üç binin üzerindeki okulumuzdan okul spor kulüpleri kurduk. Türkiye'nin dört bir yanında spora yatırım var. Spor yapalım, paylaşalım, dostluklar kazanalım, heyecan kazanalım. Yetenek taramasıyla beş buçuk milyon gencimizin spora yönlenmesini sağladık. Yüzme havuzlarımızla Türkiye çapında olimpik veya yarı olimpik olmak üzere bine yakın yüzme havuzumuzda on iki milyon insanımıza, gencimize yüzme öğrettik. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir spor devrimi yaşanmaktadır. Ümraniye'de de belediye başkanımızın çabalarıyla biz de destekliyoruz, güzel tesisler var ortada. Futbol sahaları, yüzme havuzlarını birlikte açtık. Yenilerini yapacak. Yine başkanımızın bahsettiği gibi spor köyü yapılıyor. Dünya çapında ünlü sporcumuz, gururumuz Mesut Özil, bu akademiyle beraber Türk sporuna, dünya sporuna sporcular kazandıracak. Sporu seven bir Cumhurbaşkanımız var" diye konuştu.

        İSMET YILDIRIM: ÜMRANİYE'MİZİN KONU SPOR OLDUĞUNDA ARANAN ADRES HALİNA GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

        Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, Ümraniye'nin konu spor olduğunda aranan adres haline geldiğini söyleyerek, "İlçemize kazandırdığımız yüzme havuzları, çok amaçlı spor tesisleri, spor salonları, futbol sahaları ve daha nice yatırımlar, hayallerimize giden yolda bizlere birer basamak oldular. Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'müz bugün 19 branşta spor faaliyeti göstererek bin 521 lisanslı sporcuya ev sahipliği yapıyorsa, milli takıma 6 antrenör ve 18 sporcu gönderebiliyorsa işte bu yatırımlar sayesinde olmuştur. Ayrıca belediyemiz bünyesinde gençlik ve spor müdürlüğümüz 23 tesiste ve 33 branşta 2019-2025 yılları arasında 327 bin vatandaşımızı sporla buluşturmuştuk. Bu rakamlar bir ilçe belediyesi için oldukça iyi bir netice olsa da biz bunu asla yeterli görmüyoruz. Bizim yarışımız kendimizle olmalı. Bu sayıları daha da yukarıya çekmeye gayret edeceğiz. Ümraniye'mizin konu spor olduğunda aranan adres haline geldiğini hep birlikte görüyoruz. Spor köyü projemiz bu hedefimizin en somut örneği. İl etabının çalışmaları hızlı devam ediyor. İnşallah tamamlandığında Ümraniye'mizin altyapısı adeta fabrika gibi işleyen bir sisteme dönüşecektir" şeklinde konuştu.

        Gecede "Yılın Spor İnsanı" ödülünü eski futbolcu Mesut Özil, "Yılın Sporcusu" ödülünü ise judocu Sema Nur Yüksel aldı. Ödüller, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından takdim edildi.

