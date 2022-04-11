Genco Erkal'dan hayranlarını üzen haber 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Usta sanatçı Genco Erkal (84), geçtiğimiz ay Instagram'dan yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu açıklamıştı.

— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) March 10, 2022

Erkal, "Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım, durum böyle... Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz." demişti.

— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) April 8, 2022

"İKİ HAFTADA HALLEDERİM SANIYORDUM"

Ünlü isim, bugün Twitter hesabından konuyla alakalı yeni bir paylaşımda bulundu.

Genco Erkal, gönderisinde, "Sağlık sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden geleceğim, merak etmeyin. Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik." ifadelerini kullandı.

— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) September 26, 2021

"DÖRDÜNCÜ DOZ AŞIMI DA OLDUM"

Erkal, geçtiğimiz yıl eylül ayında dördüncü doz aşısını da olduğunu duyurmuştu. O anları Twitter hesabından paylaşan Erkal, "Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün; iki Sinovac, iki Biontech." şeklinde konuşmuştu.

sanatçı, ayrıca, "Herkese şiddetle öneriyorum. Artık gönül rahatlığıyla metroya binebilirim. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, yurt dışına çıkabilirim." demişti.