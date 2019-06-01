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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genel af son durum! Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı'ndan son dakika genel af açıklaması

Genel af çıkacak mı şeklindeki sorular binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül genel af ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Peki genel af çıkacak mı? İşte genel af son durum...

Genel af

Genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Şeklindeki sorular binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Esenler'de katıldığı bir programda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Genel af ile ilgili son dakika detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA GENEL AF AÇIKLAMASI

Oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için maalesef bu seçime ihtiyaç duyuldu. 23 Haziran akşamı inşallah Binali Yıldırım Bey kardeşimizle beraber Esenler Tevfik Bey kardeşim, Ankara'da devlet başkanı olarak üçlü olarak güçlü olarak yola devam edelim. Durmak yok, yola devam. Dualarınız, samimiyetiniz, ahde vefanız, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki, bu çalışmada sizlerin yakınlarınız da bunun içine dahil olur. Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında oralarda bunlar görüşülecek. Bayramınız şimdiden kutlu olsun, kalın sağlıcakla diyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum.

ADALET BAKANI'NDAN GENEL AF AÇIKLAMASI

Hukuk fakültesi eğitimin kaliteli olması. Nitelikli hukukçu yetişirse çok adil kararlar çıkar. AİHM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kriterlerin değerlendirilmeye tabi tutulması çok önemli. Genel itibarıyla eleştirinin, ifadenin suç olmadığı yönünde düzenlemelerimiz var. Düşünce özgürlüğünü özgürlük lehine yorumlama konusunda bir iradeyi ortaya koyuyoruz. İfade özgürlüğünden dolayı yapılan yargılama ve kararlarla ilgili farklı bir üsul ve gözle yapılması gerektiği bir düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Diyelim ki Yargıtay'da inceleme yapıldı, Yargıtay dosyayı bozdu. Suç yoktur dedi. Bu arada istinafta kesinleşen kişiler cezaevine girdi. Peki onların günahı ne? Burada bizim düşüncemiz, dosya Yargıtay'a gittiyse sonucu beklensin, o zaman infaz olsun dedik. Bu şekilde olan dosyaları elbette Meclis takdir edecektir diye düşünüyoruz.

"İNFAZIN DÜZENLENMESİYLE İLGİLİ BİR KANUN SÖZKONUSU OLABİLİR"


Dosya itibarıyla istinafta kesinleşen, Yargıtay'a giden bir durum varsa bu konu Meclis'in gündeminde. Umarız çok geç olmadan kanunlaşır ve reformun önemli adımlarından biri gerçekleşmiş olur. İnfazın düzenlenmesiyle ilgili bi kanun sözkonusu olabilir. Burada kimin cezaevinde ne kadar kalacağı mahkumiyet ve mahkeme kararlarıyla ilgili. Türkiye iç hukukun parçası olarak AİHM'le ilgili sözleşmeler yapmıştır. Yargıtay Başsavcılığı'nın verdiği bir tebliğname var. Bu husus Yargıtay'da görülecek bir konudur.

"TUTUKLULUĞUN CEZAYA DÖNÜŞMESİ VİCDANLARIN KABUL EDECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Tutukluluk gerçekten bir tedbir. Tutuklu olan kişi yargılama sonucunda beraat de edebilir. Ama yargı makamlarının kanundaki şartlar ortaya çıktığında bu karar veriliyor. Tutuklamayla alakalı bu tedbirin ölçülülük ve zorunluluk ilkesi içerisinde gerçekleşmesi sözkonusu. Biz özellikle uygulamalarda haklı eleştirilerdeki gibi yıllar süren dosyalar savcılığın önünde. Dosyanın safahatı ve delil toplamasıyla ilgili uzuyor. Tutukluluk süresinin uzun olması, kişinin neyle suçlandığını bilmemesi, mahkeme önüne çıkmaması, tedbir olması gereken tutuklamanın adeta cezalandırma gibi olması vicdanların kabul edeceği bir şey değil. Bu makul süre olmalı. Hem AİHM hem de Anayasa Mahkemesi içtihatları var bu konuda. Savcılık makamı da daha etkin bir soruşturma yapacak. Şüpheli de neyle suçlandığını bilecek ve ona göre savunma hakkını yapacak.

"AF DEĞİL İNFAZ SİSTEMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Kamuoyunda afla, şartlı tahliye, denetimli serbestlik birbiriyle karıştırılıyor. MHP'nin teklifi de af değil. Çocuğunu öldürmüş, hırsızlık yapmış, istismarda bulunmuş vs. Belli bir düzeyde kamuoyunu, vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde infaz sistemiyle ilgili düzenlemeyi düşünüyoruz. Meclis değerlendirirse, daha çağdaş infaz sistemiyle ilgili önerilerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün söylediği gibi infaza ilişkin, hamile, çocuklu insanlarıyla ilgili, elbetet özgürlük lehine düzenlemeler yapma kararındayız. Yaşlı kadın, çocuğu var mesela. Evde infaz, hafta sonu infaz gibi meseleler var. Af suçun önlenmesi için önemlibir enstrüman değil. İnfaza yönelik çalışmamız var. Meclis takdir ederse af değil infaz sistemiyle ilgili belki düzenlemeler olabilir.

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