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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı TÜRKSOY Genel Sekreterliği Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Genel Sekreterlik Devir Teslim Töreni'nde bir konuşma yaptı. Ersoy, konuşmasında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) vasıtasıyla oluşturulan birliktelik ve dayanışmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Önemli olan gelecek kuşaklara, halklarımıza Türk kültürünü daimi bir şekilde aktarmak" dedi.

Törene iki bakanla katılımın TÜRKSOY'a verdikleri değerin bir ifadesi olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, Türk kültürünü korumak ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuş olan TÜRKSOY'un büyük bir çınar olma yolunda çok önemli adımlar attığını anlattı.

Son dönemde gerçekleştirilen atılımlar ve 14 yıllık görev süresince yaptığı hizmetler nedeniyle, görevini devreden Düsen Kaseinov'a teşekkür eden Mehmet Nuri Ersoy, "Bu teşkilat vasıtasıyla oluşturduğumuz sinerji, birlikteliğimiz ve dayanışmamız çok kıymetli. İleride kültürel faaliyetlerimiz çok daha büyük sinerjiye, çok daha büyük işlere doğru bize ilham verecek. Önemli olan gelecek kuşaklara, halklarımıza, Türk kültürünü daimi bir şekilde aktarmak. Bunlar da bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

Türk toplulukları olarak bugüne kadar önemli işler yaptıklarını bildiren Mehmet Nuri Ersoy, yeni Genel Sekretere çok önemli görevler düştüğünü, Sultan Raev'in bayrağı daha ileriye taşıyacağına inandıklarını dile getirdi. Ersoy, Türkiye olarak TÜRKSOY'un ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olacaklarını ve çıtayı daha yükseklere taşıma konusunda TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'e güvendiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini Sultan Raev'e devretti. Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Sultan Raev, TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin oy birliğiyle aldığı kararla yeni dönem için TÜRKSOY Genel Sekreteri seçilmişti.