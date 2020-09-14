ÖSYM KPSS Lisans sınav soruları yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, 12-13 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına, kurumun internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ulaşabilecekler.
GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK KPSS SORULARI
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.
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