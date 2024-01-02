Genetik çeşitliliğin diğer yüzü: Cüce ailenin tek uzun boylu çocuğunu tanıyın

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PEET MONTZINGO İLE TANIŞIN Peet’in 8 yaşına geldiğinde ebeveyenleri de dahil olmak üzere evdeki herkesten daha uzun olduğu anlaşıldı. Hatta birkaç yıl sonra boyu 1.80 metreye yükseldi. Bu fiziksel eşitsizlik aslında erkenden belirginleşmişti: Peet 1 yaşındayken de annesi onu kaldıramıyordu.

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ZORLU BİR ÇOCUKLUK YAŞADI Cücelere uygun bir ortamda büyümek hayatını zorlaştırdı. Ailesinin eşyalara ulaşabilmesi için evdeki her şey boylarına göre alçaltıldı. Ayrıca Peet, ailesinin disipline etme çabalarından kolayca kaçabiliyordu, örneğin; ceza olarak telefonu istediklerinde Peet, telefonu onların ulaşamayacağı yerlere koyabiliyordu.