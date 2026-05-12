Geniş Aile 5 filminin konusu nedir? Geniş Aile 5 oyuncuları kimler?
Geniş Aile, serinin beşinci filmiyle 12 Mayıs Salı akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği film, 2025 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerini Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir, Atilla Olgaç, Soydan Soydaş, Alper Saylık ve Halil İbrahim Göker paylaşmaktadır. Peki, Geniş Aile 5 filminin konusu nedir? Geniş Aile 5 filminin oyuncuları kimler? İşte Geniş Aile 5 filminin konusu ve oyuncuları..
Geniş Aile 5 filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk televizyonlarının ve beyazperdenin sevilen ailelerinden biri olan Geniş Aile 5, aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini ve kuşaklar arası çatışmaları her zamanki eğlenceli üslubuyla ele alıyor. Peki, Geniş Aile 5 filminin konusu nedir? Geniş Aile 5 filminin oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...
GENİŞ AİLE 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Aşk ve para arasında sıkışıp kalan Cevahir ve Ulvi, bir telefonun çığlığıyla aniden kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurlar. Cevahir’in eski sevgilisi Sonat, ünlü silah kaçakçısı Sırrı’ya bakıcılık yapmaktadır. Sırrı’nın ölmeden önceki son dileği ise, hiç tanımadığı oğlu Uras’ı bulmak, onu görüp Sonat’ın da oradan kurtulmasını sağlamaktır. Üstelik karşılığında bir miktar para ödülü de vadeder. Cevahir ve Ulvi, Uras’ı tam da intiharın eşiğindeyken bulur ve son anda kurtarırlar. Ardından Uras’ı teslim etmek üzere yola çıkarlar. Cevahir, bu işten para kazanmanın yanı sıra, Sonat ile olan eski aşkını da yeniden canlandırmayı umar. Ancak yolculuk sırasında Ulvi’nin yaptığı büyük bir hata her şeyi altüst eder. Artık ikili, başlarını belaya sokan bu karmaşadan en az zararla kurtulmanın yollarını aramak zorundadır.
GENİŞ AİLE 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Ufuk Özkan (Cevahir Kirişçi)
Bülent Çolak (Ulvi Mısırlıoğlu)
Sera Tokdemir (Sonat)
Halil İbrahim Göker
Atilla Olgaç (Sırrı)
Alper Saylık
Aslı Bankoğlu