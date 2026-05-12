Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Geniş Aile 5 filminin konusu nedir? Geniş Aile 5 filminin oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

        Geniş Aile 5 filminin konusu nedir? Geniş Aile 5 oyuncuları kimler?

        Geniş Aile, serinin beşinci filmiyle 12 Mayıs Salı akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği film, 2025 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerini Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir, Atilla Olgaç, Soydan Soydaş, Alper Saylık ve Halil İbrahim Göker paylaşmaktadır. Peki, Geniş Aile 5 filminin konusu nedir? Geniş Aile 5 filminin oyuncuları kimler? İşte Geniş Aile 5 filminin konusu ve oyuncuları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 18:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geniş Aile 5 filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk televizyonlarının ve beyazperdenin sevilen ailelerinden biri olan Geniş Aile 5, aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini ve kuşaklar arası çatışmaları her zamanki eğlenceli üslubuyla ele alıyor. Peki, Geniş Aile 5 filminin konusu nedir? Geniş Aile 5 filminin oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

        2

        GENİŞ AİLE 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Aşk ve para arasında sıkışıp kalan Cevahir ve Ulvi, bir telefonun çığlığıyla aniden kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulurlar. Cevahir’in eski sevgilisi Sonat, ünlü silah kaçakçısı Sırrı’ya bakıcılık yapmaktadır. Sırrı’nın ölmeden önceki son dileği ise, hiç tanımadığı oğlu Uras’ı bulmak, onu görüp Sonat’ın da oradan kurtulmasını sağlamaktır. Üstelik karşılığında bir miktar para ödülü de vadeder. Cevahir ve Ulvi, Uras’ı tam da intiharın eşiğindeyken bulur ve son anda kurtarırlar. Ardından Uras’ı teslim etmek üzere yola çıkarlar. Cevahir, bu işten para kazanmanın yanı sıra, Sonat ile olan eski aşkını da yeniden canlandırmayı umar. Ancak yolculuk sırasında Ulvi’nin yaptığı büyük bir hata her şeyi altüst eder. Artık ikili, başlarını belaya sokan bu karmaşadan en az zararla kurtulmanın yollarını aramak zorundadır.

        3

        GENİŞ AİLE 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Ufuk Özkan (Cevahir Kirişçi)

        Bülent Çolak (Ulvi Mısırlıoğlu)

        Sera Tokdemir (Sonat)

        Halil İbrahim Göker

        Atilla Olgaç (Sırrı)

        Alper Saylık

        Aslı Bankoğlu

        4

        GENİŞ AİLE 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri, ağırlıklı olarak İstanbul’un tarihi semtlerinde gerçekleştirildi. Özellikle diziden de aşina olduğumuz Sarıyer – Boyacıköy sokakları ana mekan olarak kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri: Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Burcu Köksal Ak Parti'de, Trump'tan Çin çıkarması

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ 17-22 MAYIS'TA Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin bayram ikramiyeleri için de tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödeme...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"