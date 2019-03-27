Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran ve A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz'e sürpriz bir talip çıktı.

NTV'nin haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, genç oyuncu için Kartal'ın kapısını çaldı. Çizme temsilcisinin Dorukhan için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edilirken Siyah-Beyazlılar'ın bu öneriye yanaşmadığı bildirildi. Beşiktaş Futbol Komitesi'nin 22 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmak istediği kaydedilirken Genoa'nın daha yüksek bir teklif sunması halinde görüşmelerin tekrar başlayabileceği vurgulandı.

PRANDELLİ ÇALIŞTIRIYOR, TANIDIK İSİMLER FORMA GİYİYOR

Beşiktaş'ın sezon başında Eskişehirspor'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, 19 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Galatasaray'ın eski hocası Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa'da Aslan'ın iki eski oyuncusu Koray Günter ve Goran Pandev de forma giyiyor.