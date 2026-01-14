George Clooney'den Quentin Tarantino'ya: Acımasızlığa gerek yok

George Clooney, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun aralık ayında Paul Dano'yu "En zayıf erkek oyuncu" olarak nitelendirdiği açıklamasını yeniden gündeme taşıdı ve Tarantino'yu sert bir şekilde eleştirdi.

Clooney, Robert Rodriguez'in 1996 yapımı vampir filmi 'From Dusk till Dawn'da oynadıktan sonra, 2024 yılında Tarantino'nun kendisine yönelik "Film yıldızı değil" sözleri nedeniyle zaten Tarantino ile araları açıktı.

Quentin Tarantino

Clooney, geçtiğimiz günlerde 25. AARP Movies for Grownups Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kabul ederken, Hollywood'daki bu çekişmeyi daha da alevlendirdi.

Konuşmasında Clooney, Tarantino'nu Paul Dano, Matthew Lillard ve Owen Wilson hakkında yaptığı eleştirilere değindi. İki Oscar ödüllü oyuncu, ödül konuşmasında, "Bu arada, Paul Dano, Owen Wilson ve Matthew Lillard ile çalışmaktan onur duyarım" dedi. Ünlü oyuncu, ödül aldığı filmden bahsederken, "Jay Kelly filmim, oyuncuları seven insanlar tarafından yapıldı. Bu önemli bir nokta" diye ekledi.

Clooney daha önce Matthew Lillard ile birlikte 2011 yapımı 'The Descendants' filminde rol almıştı.

"Hayatımın büyük bir bölümünde tanıdığım insanların çoğu oyuncu. Onlara karşı büyük bir yakınlık duyuyorum ve insanların acımasız olmasını izlemekten hoşlanmıyorum" diyen Clooney, "Acımasızlığın hüküm sürdüğü bir dönemde yaşıyoruz. Buna katkıda bulunmamıza gerek yok" ifadesini kullandı.