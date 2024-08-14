Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan George Clooney'den Quentin Tarantino'ya küfürlü yanıt

        George Clooney'den Quentin Tarantino'ya küfürlü yanıt

        Hollywood yıldızı George Clooney, yönetmen ve oyuncu Quentin Tarantino'nun kendisi hakkında söylediği "Clooney bir film yıldızı değil" sözlerine sert yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 17:52 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        George Clooney kendisi için "O bir film yıldızı değil" diyen ünlü yönetmen Quentin Tarantino'ya yanıt verdi.

        Brad Pitt'le birlikte GQ dergisine kapak röportajı veren Clooney şu ifadeleri kullandı: Quentin son zamanlarda benim hakkımda bazı şeyler söyledi, bu yüzden ondan biraz rahatsız oldum. Film yıldızlarının isimlerini verdiği bir röportaj yaptı. Pitt ve başka biri hakkında konuşuyordu ve sonra gazeteci sordu: Peki ya George? O şöyle dedi: O bir film yıldızı değil.

        2

        Tarantino, 1996 yapımı 'Gün Batımından Şafağa' filminde birlikte çalıştığı oyuncu için, "George Clooney'nin izleyici kitlesinin ilgisini çekmesinin üzerinden uzun zaman geçti sanırım. En son ne zaman çok konuşulan bir filme imza attı?" ifadesini kullanmıştı.

        3

        61 yaşındaki Tarantino ayrıca röportajı yapan kişiye, "George'un milenyumdan beri rol aldığı filmlerden sadece bir tanesini söyleyebilir misin?" diye sormuştu.

        Bu ifadeler karşısında sinirlenen 63 yaşındaki Clooney, "Bunu duyunca, 'Milenyumdan beri mi? Bu neredeyse benim tüm kariyerim' diye düşündüm. O yüzden şimdi ona s... git diyorum! Onun hakkında kötü konuşmaktan korkmuyorum, o da benim hakkımda kötü konuşuyor" dedi.

        4

        Clooney, "Yine de harika yönetmenlerle çalışabildiğimiz için gerçekten şanslıyız. Yönetmen ve senaryo sizi hayatta tutan şeydir. Bunu gerçekten kötü filmler yaptıktan sonra öğrendim. Kötü bir senaryodan iyi bir film çıkaramazsınız ama iyi bir senaryodan kötü bir film çıkarabilirsiniz" diye konuştu.

        5

        40 yıldan uzun bir süredir oyunculuk yapan Clooney, iki kez Oscar ödülü kazandı. 2000'li yıllarda 'Ocean's Eleven', 'Ocean's Twelve', 'The Perfect Storm', 'O Brother, Where Art Thou?' gibi birçok ses getiren filmde rol aldı.

        #George Clooney
        #Quentin Tarantino
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Bozcaada yangını kontrol altında: 12 hektar orman, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü
        Bozcaada yangını kontrol altında: 12 hektar orman, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı