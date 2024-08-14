George Clooney'den Quentin Tarantino'ya küfürlü yanıt

George Clooney kendisi için "O bir film yıldızı değil" diyen ünlü yönetmen Quentin Tarantino'ya yanıt verdi.

Brad Pitt'le birlikte GQ dergisine kapak röportajı veren Clooney şu ifadeleri kullandı: Quentin son zamanlarda benim hakkımda bazı şeyler söyledi, bu yüzden ondan biraz rahatsız oldum. Film yıldızlarının isimlerini verdiği bir röportaj yaptı. Pitt ve başka biri hakkında konuşuyordu ve sonra gazeteci sordu: Peki ya George? O şöyle dedi: O bir film yıldızı değil.