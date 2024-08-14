George Clooney'den Quentin Tarantino'ya küfürlü yanıt
Hollywood yıldızı George Clooney, yönetmen ve oyuncu Quentin Tarantino'nun kendisi hakkında söylediği "Clooney bir film yıldızı değil" sözlerine sert yanıt verdi
George Clooney kendisi için "O bir film yıldızı değil" diyen ünlü yönetmen Quentin Tarantino'ya yanıt verdi.
Brad Pitt'le birlikte GQ dergisine kapak röportajı veren Clooney şu ifadeleri kullandı: Quentin son zamanlarda benim hakkımda bazı şeyler söyledi, bu yüzden ondan biraz rahatsız oldum. Film yıldızlarının isimlerini verdiği bir röportaj yaptı. Pitt ve başka biri hakkında konuşuyordu ve sonra gazeteci sordu: Peki ya George? O şöyle dedi: O bir film yıldızı değil.
Tarantino, 1996 yapımı 'Gün Batımından Şafağa' filminde birlikte çalıştığı oyuncu için, "George Clooney'nin izleyici kitlesinin ilgisini çekmesinin üzerinden uzun zaman geçti sanırım. En son ne zaman çok konuşulan bir filme imza attı?" ifadesini kullanmıştı.
61 yaşındaki Tarantino ayrıca röportajı yapan kişiye, "George'un milenyumdan beri rol aldığı filmlerden sadece bir tanesini söyleyebilir misin?" diye sormuştu.
Bu ifadeler karşısında sinirlenen 63 yaşındaki Clooney, "Bunu duyunca, 'Milenyumdan beri mi? Bu neredeyse benim tüm kariyerim' diye düşündüm. O yüzden şimdi ona s... git diyorum! Onun hakkında kötü konuşmaktan korkmuyorum, o da benim hakkımda kötü konuşuyor" dedi.
Clooney, "Yine de harika yönetmenlerle çalışabildiğimiz için gerçekten şanslıyız. Yönetmen ve senaryo sizi hayatta tutan şeydir. Bunu gerçekten kötü filmler yaptıktan sonra öğrendim. Kötü bir senaryodan iyi bir film çıkaramazsınız ama iyi bir senaryodan kötü bir film çıkarabilirsiniz" diye konuştu.
40 yıldan uzun bir süredir oyunculuk yapan Clooney, iki kez Oscar ödülü kazandı. 2000'li yıllarda 'Ocean's Eleven', 'Ocean's Twelve', 'The Perfect Storm', 'O Brother, Where Art Thou?' gibi birçok ses getiren filmde rol aldı.