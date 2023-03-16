"YAŞAMAK İÇİN NEDENLERİM VAR"



"Hayat devam ediyor. Yaşamak ve güçlü olmak için nedenlerim var. Cris, gündemimi devam ettirmem konusunda beni çok cesaretlendiriyor. Bana, 'Gio, hayata devam et. Bu seni iyileştirecek' diyor" ifadesini kullanan Rodriguez, "Şu anda önceliğim ailem ve çocuklarım. Çok mutlu ve minnettarım" şeklinde konuştu.