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Georgina Rodriguez gözyaşlarını tutamadı

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, hayatını anlatan 'I Am Georgina' adlı belgeselde, ikiz çocuklarından birinin doğumda hayatını kaybetmesi hakkında ilk kez konuştu. Gözyaşlarına boğulan Rodriguez, "Hayatımın hem en iyi hem de en kötü anını birlikte yaşadım" dedi

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  • Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, geçtiğimiz yıl nisan ayında doğumda kaybettiği bebeği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ronaldo ve Rodriguez, geçen yıl nisan ayında Bella Esmeralda adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar. Ancak kızlarının ikizi doğum esnasında yaşamını yitirmişti.
  • Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Georgina Rodriguez'in hayatının anlatıldığı 'I Am Georgina' adlı belgeselin ikinci sezon tanıtımında, Rodriguez'in yaşadığı acıyı anlattığı bölüme yer verildi. Rodriguez'in bebeğinin kaybını anlatırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
  • Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    Rodriguez, "40 milyonun üzerinde kişi beni takip ediyor, ancak hiç kimse gerçekte ne hissettiğimi bilmiyor. Hayatımın hem en iyi hem de en kötü anını birlikte yaşadım" dedi.
  • Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    "YAŞAMAK İÇİN NEDENLERİM VAR"

    "Hayat devam ediyor. Yaşamak ve güçlü olmak için nedenlerim var. Cris, gündemimi devam ettirmem konusunda beni çok cesaretlendiriyor. Bana, 'Gio, hayata devam et. Bu seni iyileştirecek' diyor" ifadesini kullanan Rodriguez, "Şu anda önceliğim ailem ve çocuklarım. Çok mutlu ve minnettarım" şeklinde konuştu.
  • Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez gözyaşlarını tutamadı - Magazin haberleri

    Cristiano Ronaldo, Ekim 2021'de sosyal medya hesabından Georgina Rodriguez ile birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermiş, "İkiz bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" demişti.

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