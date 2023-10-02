Gerard Depardieu sessizliğini bozdu: Asla bir kadına tacizde bulunmadım

Durrieu Diebolt, Gerard Depardieu'nun yırtıcı veya tecavüzcü olmadığını söylemesine rağmen kararın adalet sistemine ait olacağını söyledi.

Kadının avukatı Carine Durrieu Diebolt, devlet yayın kuruluşu France TV Info'ya verdiği yanıtta ise Gerard Depardieu'nun olaylarla ilgili anlatımına karşı çıktığını söyledi. Kadın hakkında yazdıklarının onun kimliği belirsiz bir yabancı olduğunu gösterdiğini ancak aslında Depardieu'nun evine onu tanıdığı için gittiğini söyledi. Kendisi Gerard Depardieu'nun uzun süredir arkadaşı olan bir arkadaşının kızıydı ve oyuncu "Bebekken onu dizinin üzerinde tutmuştu, dolayısıyla ona karşı bir babalık güveni bağı vardı. Nasıl olduğunu öğrenmek için onu evine davet etti ve bu koşullar altında 10 dakika sonra cinsel eylemlere maruz kalınması beklenemez” dedi.

8 Şurada Paylaş!









GERARD DEPARDIEU HAKKINDA

Gerard Depardieu, küçük bir gezici tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerinde Bertrand Blier'nin 'Les Valseuses (1971)' filmiyle başrole yerleşti. Bundan sonra ise dramadan maceraya, komediden tarihi filmlere tüm türlerde performansını sergiledi.

Yalnız Fransız sinemasında değil İtalyan, Rus, Alman ve Orta Asya sinemalarında da boy gösteren Depardieu sanat filmlerinde yer aldığı kadar gişe filmlerinin sevilen karakterlerini canlandırdı. Depardieu, sinema tarihine adını yazdırmış ustalarla çalıştı. Truffaut'nun yönettiği 'Son Metro' (Le Derniere Metro-1980) Oscar ve Altın Küre'de 'Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilirken, Depardieu'ya 'En İyi Erkek Oyuncu Cesar'ını getirmişti.

Oyunculuğun yanı sıra kamera arkasına da geçen Gerard Depardieu, Moliere'in 'Tartüf'ünü sinemaya aktarmış ve ortak yönetmenliğini üstlendiği iki film çekmişti.

Fotoğraflar: Reuters, Avalon