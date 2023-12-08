Gerçek kişiliğinizi ortaya çıkaran küçük alışkanlıklar

4 Şurada Paylaş!







YÜRÜYÜŞ TARZI Yürüyüşünüz sizinle ilgili bir mesaj verir. Kendinden emin bir adım, açıklığı ve sosyal ustalığı gösterebilirken; daha kapalı bir duruş, kırılganlığı ve cesaretsizliği yansıtabilir.

5 Şurada Paylaş!







MAİL YAZMA Dijital iletişim tarzınız gerçek hayattaki karakterinizi yansıtabilir. Benmerkezci insanlar mailinde daha çok 'ben' veya 'benim' gibi ifadeler kullanırken, daha titiz yapıya sahip olanlar yazım hatalarına dikkat eder.