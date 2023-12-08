Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Gerçek kişiliğinizi ortaya çıkaran küçük alışkanlıklar

        Gerçek kişiliğinizi ortaya çıkaran küçük alışkanlıklar

        Hepimiz bakış açımız, zevklerimiz ve alışkanlıklarımızın bir bütünüyüz. Biz fark etmesek de çevremizdeki herkese kişiliğimiz hakkında mesaj veririz; bu bazen bir ayakkabı tercihiyle bile olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BESLENME TARZI

        Bir kişinin yemeğini hızlı yemesi daha hırslı biri olduğuna işaret edebilirken; yavaş yemek yiyen biri hayatın tadını çıkarmaya daha meyillidir. Ayrıca kişinin sağlıklı veya kötü beslenme şekli kişisel değere yönelik bir mesaj olabilir.

        2

        PARA HARCAMA ALIŞKANLIKLARI

        Para harcama konusundaki yaklaşımınız çok şey söyleyebilir. Dürtüsel harcama sorumsuzluğun sinyali olabilirken, daha düşünülmüş bir yaklaşım rasyonelliği ve sabrı yansıtabilir.

        3

        DURUŞ

        Nasıl oturduğunuz veya ayakta durma şekliniz kişiliğiniz hakkında mesajlar verebilir. Öne eğilmiş bir duruş kararsızlığı çağrıştırabilirken, düz ve kendinden emin bir duruş özgüveni yansıtır.

        4

        YÜRÜYÜŞ TARZI

        Yürüyüşünüz sizinle ilgili bir mesaj verir. Kendinden emin bir adım, açıklığı ve sosyal ustalığı gösterebilirken; daha kapalı bir duruş, kırılganlığı ve cesaretsizliği yansıtabilir.

        5

        MAİL YAZMA

        Dijital iletişim tarzınız gerçek hayattaki karakterinizi yansıtabilir. Benmerkezci insanlar mailinde daha çok 'ben' veya 'benim' gibi ifadeler kullanırken, daha titiz yapıya sahip olanlar yazım hatalarına dikkat eder.

        6

        EL SIKIŞMAK

        El sıkışma şekliniz çok şey anlatıyor. Sağlam bir el sıkışma genellikle güven ve dışa dönüklük anlamına gelirken, gevşek bir el sıkışma güvensizliğe işaret edebilir. El sıkışmanın ardından elinizin açısı bile hakimiyeti veya kontrolü ifade edebilir.

        7

        AYAKKABI SEÇİMİ

        İlginç olsa da ayakkabı seçiminiz kişilik özelliklerinize dair ipuçları verebilir. Kişilik Araştırmaları Dergisi'nde yapılan bir araştırmaya göre; rahat ayakkabıları tercih edenler daha uyumlu olurken, bilekte bot giyenler saldırganlığa daha eğilimli kişiler.

        Kaynak: Mystic Alraven

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Çocuk, taksiciyi boynundan bıçakladı
        Çocuk, taksiciyi boynundan bıçakladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!