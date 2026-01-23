Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Gerçek Ötesi' Fantasporto'ta yarışacak

        'Gerçek Ötesi' Fantasporto'ta yarışacak

        Tamamı yapay zekâ araçlarıyla üretilen ilk belgesel film olarak sinema tarihine geçen Alkan Avcıoğlu imzalı "Gerçek Ötesi" (Post Truth), fantastik sinemanın dünyadaki en önemli duraklarından Fantasporto Uluslararası Film Festivali'nin ana yarışmasına seçildi

        Giriş: 23.01.2026 - 00:01 Güncelleme: 23.01.2026 - 00:01
        'Gerçek Ötesi' Fantasporto'ta yarışacak
        Dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl A-listesi statüsündeki Varşova Film Festivali’nde gerçekleştiren ve İtalya’daki FrontDoc’tan Seyirci Ödülü ile dönen “Gerçek Ötesi” (Post Truth), uluslararası yolculuğuna Portekiz’in köklü sinema buluşması Fantasporto Uluslararası Film Festivali ile devam ediyor. Film, 27 Şubat-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek ve bu yıl 46. yaşını kutlayacak festivalin Cinema Fantástico adlı ana yarışmasında Büyük Ödül için jüri karşısına çıkacak.

        Fantasporto: Ustaların keşif noktası

        Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen ve Variety tarafından dünyanın en iyi 25 festivalinden biri olarak gösterilen Fantasporto, fantastik ve korku sinemasının dünyadaki en prestijli duraklarından biri olmasının yanı sıra, yeni yönetmenler için de önemli bir 'keşif noktası' kabul ediliyor. Festivalin ana yarışması bugüne dek; David Fincher (Seven), Guillermo del Toro (Cronos), David Cronenberg (Scanners), Peter Jackson (Braindead), Danny Boyle (Shallow Grave), Wachowski Kardeşler (Bound) ve Alejandro González Iñárritu (Amores Perros) gibi ustaları kariyerlerinin başında ağırlayıp ödüllendirerek dünya sinemasına kazandırdı.

        Gerçek dünya hakkında sahte bir film

        Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film olma başarısını taşıyan “Gerçek Ötesi”, gerçek dünya hakkında sahte bir film. Endüstri Devrimi’nden Silikon Vadisi’ne uzanan geniş bir anlatı zinciri üzerinden teknoloji ile kurduğumuz ilişkiyi sorgularken, gerçeklik kavramının değerini yitirdiği günümüze keskin bir bakış atıyor.

        Sinema yazarlarının 2025 gözdesiydi

        Temmuz 2025’te Başka Sinema dağıtımıyla Türkiye’de seyirciyle buluşan ve sinemalarda gösterime giren ilk uzun metrajlı yapay zekâ filmi olarak kayıtlara geçen “Gerçek Ötesi”, eleştirmenler tarafından da yılın en dikkate değer filmleri arasında gösterilmişti. Uğur Vardan’ın sadece yerli sinema değil, dünya sineması için de bir ilk olarak tanımladığı yapıt, Selin Gürel’e göre gelecek yılların sinema kitaplarında kendine ait bir bölüm oluşturacak nitelikte bir öneme sahip.

        Filmin hipnotize edici yapısına dikkat çeken Burak Göral, görüntülerin sarsıcı ve etkileyiciliğini vurgularken; Mehmet Açar ise yapımı, benzerine tanık olunmamış bir deneyim ve yapay zekâ sinemasının bu erken dönemdeki en yetkin örneklerinden biri olarak betimliyor. Rıza Oylum’un hem biçim hem içerik olarak öncü olarak nitelediği, Müjde Işıl’ın finalinin etkileyiciliğine dikkat çektiği, Kerem Akça’nın ise yılın en iyi yerli yapımı olarak işaret ettiği “Gerçek Ötesi”, pek çok sinema yazarının 2025 sonu ‘en iyiler’ listesinde kendine yer buldu.

        İki yıllık bir inşanın ürünü

        Son yıllarda sergileriyle yurtdışında büyük bir çıkış yakalayan Alkan Avcıoğlu’nun yönettiği ve kurguladığı film, sanatçının yıllara yayılan çalışmalarından besleniyor. Çağın sahteliğini aynalayan ve sıradışı kurgusuyla izleyiciyi bilgi bombardımanının içine bırakan filmin senaryosunda ise yönetmene multidisipliner sanatçı Vikki Bardot, nam-ı diğer Gizem Avcıoğlu eşlik ediyor. İki yıla yakın süren prodüksiyon süreci Spongeworthy Studio çatısı altında gerçekleştirilen film için 60 saate yakın bir görüntü havuzu oluşturuldu ve müzikler için 1000’in üzerinde farklı parça üretildi. Filmin çok konuşulan soundtrack albümü Aralık ayında Tamar Records etiketi ile Plak, CD ve dijital formatlarında piyasaya çıktı.

