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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Gerçek taktikler sanal dünyada - Futbol sahaları evlere girdi, yeni sezon yeniliklerle geldi - Teknoloji Haberleri

        Futbol sahaları evlere girdi, yeni sezon yeniliklerle geldi

        EA SPORTS'un FC serisinin son oyunu EA FC 25, tüm platformlar için yayınlandı. Bu yıl oyuna Rush modu dahil edildi. Ultimate Team modunda ise oyuncuların daha fazla aktif olması için Clubs, Kariyer gibi modlardan edinilecek puanlar da önem taşımaya başladı. Taktik ekranının baştan aşağı değiştiği oyunda teknik direktörlerin oyun anlayışlarını sahaya yansıtabileceğiniz gibi kendi taktiklerinizi de oluşturabiliyorsunuz. İşte FC 25'in tüm yenilikleri ve oynanış detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:31
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        Gerçek taktikler sanal dünyada
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        Electronic Arts, EA SPORTS FC 25'i yayınladı. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch'te oyuncular sahaya çıktı!

        FC 25'te ilk göze çarpan yenilikler FC IQ ve Rush modu. FC IQ ile taktik ekranı baştan aşağı değiştirildi. Teknik direktörlerin gerçek hayatta sahada uyguladığı taktikleri kullabileceğiniz gibi kendiniz de taktikler oluşturabiliyorsunuz. Taktik bölümünde dizilişlerin yanında oyuncu rollerine önem verilmiş. Kullandığınız futbolcuların mevkisine ve özelliklerine göre seçimler yaparak futbolcuların verimini artırabiliyorsunuz. Oyunda kullanabileceğiniz 31 farklı oyuncu rolü yer alıyor. Örneğin forvet oyuncunuza Öncü Forvet, Gol Makinesi, Sahte 9 ve Hedef Forvet rollerini verebiliyorsunuz.

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        Taktiklerdeki bu değişim oynanabilirliği de etkiliyor. Örneğin pas atmak eskisinden daha zor. Oyuncunun sahadaki pozisyonuna göre eskiden olduğu gibi pasları istediğimiz yere gönderemiyoruz. Baştan biraz zorlayıcı olsa da gerçek futbola olan benzerliği olumlu değerlendirilebilir. Geçtiğimiz serilerde sürekli topu kanattan kanata atarak rakipten 'kaçmak' pek mümkün değil. Doğru pozisyon alıp doğru açılarla pas atmanız gerekiyor.

        Oyunun daha önceki serilerinde gördüğümüz Volta modunun yerine Rush modu FC 25'te karşımıza çıkıyor. Rush modunda seçtiğiniz oyuncularla 5'e 5 maçlar yapabiliyorsunuz.

        ÖDÜLLER İÇİN DAHA FAZLA SÜRE OYUNDA KALMANIZ GEREKİYOR

        Oyunun en çok rağbet gören bölümlerinden Ultimate Team modu ile diğer modlar arasında bir bağ kurulmuş. Ultimate Team'de daha fazla ödül toplayabilmek için Rush, Clubs, Teknik Direktör Kariyeri ve Futbolcu Kariyeri modlarını da oynamanız gerekiyor. Hali hazırda oyuncuların ödül toplayabildiği Squad Battles, Rivals ve Champions modlarıyla birlikte eklenen bu yeni görevler oyuncular için biraz yorucu olabilir.

        BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANLAŞMA YAPILDI

        Türk oyuncular için iyi bir haber... EA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile iş birliğine gitti. Fenerbahçe'nin stadı Ülker Stadyumu ve Galatasaray'ın stadı Rams Park oyuna dahil edildi. Beşiktaş ile yapılan anlaşmanın biraz daha geç olması nedeniyle Tüpraş Stadı henüz oyunda yok ancak güncellemeler ile Beşiktaş'ın stadının da oyuna eklenebileceği konuşuluyor.

        Oyuna eklenen stadyumların dışında 'Geliştirmeler' bölümünde de farklılıklar bulunuyor. 'Kozmetik Geliştirmeler' olarak oyuncu öğelerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz.

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