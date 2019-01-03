Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında geri ödeme listesine alınan ilaçların, tebliğde değişiklik yapılmasından önceki tarihte alındığının kanıtlanması halinde hastaya ödenmesine ilişkin emsal oluşturabilecek karar verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa'da kanser tedavisi görürken doktorunun yazdığı ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan ilacı kullanan ve bedelini kendisi ödeyen bir hasta, söz konusu ilacın 2016'nın ağustos ayında SGK Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin düzenlemeyle geri ödeme listesine alınması üzerine kuruma başvurdu.

İlacın geri ödeme listesine alınmasından önceki tarihte doktor raporuyla ilaç kullanan vatandaş, önceki döneme ait aldığı ilaçların faturalarını ibraz ederek, ilacın bedelinin kendisine ödenmesini istedi.

SGK ÖDEME YAPMADI

SGK, ilacın, tebliğdeki değişiklikten önceki bir tarihte alındığını belirterek, vatandaşa ödeme yapmadı.

İlaç bedelinin ödenmesi için Ankara 11. İdare Mahkemesinde avukatı aracılığıyla dava açan kişi, mahkemeden, yapılan tebliğ değişikliğinden önce alınan ilacın bedelinin ödenmesinin hukuka aykırı olduğu yanıtını aldı.

Bunun üzerine istinafa başvuran vatandaşın dosyasını inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, emsal oluşturabilecek bir karar verdi.

Ankara 11. İdare Mahkemesinin kararını görüşen 12. İdari Dava Dairesi, ilacın geri ödeme listesine alındığını, vatandaşın her ne kadar tebliğ değişikliği tarihinden önce bu ilacı kullansa da paranın kendisine ödenmesi gerektiğini, aksi durumun Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olacağını belirterek, ilk derece mahkemenin kararını kesin olarak bozdu.

Dava sürecinde hayatını kaybeden vatandaşın ilaca ödediği para, yasal mirasçılarına ödenecek.

SON TEBLİĞDE 413 İLAÇ DA ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Avukat Nuri Acı, konuyla ilgili emsal bir karar çıktığına işaret ederek, "İlk derece mahkemesinin reddini ortadan kaldıran, davacı başvurusunun hukuka uygun olduğunu ve fatura bedellerinin ödenmesine ilişkin bir karar bu. Bu karar daha önce SGK tarafından tebliğ kapsamında yer almadığı için bedeli karşılanmamış ya da talep halinde bedeli sigortalıya ödenmemiş tüm ilaç bedellerinin sigortalıya ödenmesi gerektiği yönünde verildi" dedi.

Acı, bu kararın uygulanabilmesi ve karara dayanarak kişilerin haklarının yerine getirilmesini talep etmeleri için ilgili ilacın kurum tarafından yapılan değişiklikle tebliğ kapsamına alınmış olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Karar her türlü ilaç bedelinin SGK tarafından ödenmesi gerektiği yönünde bir karar değil. Davacı müvekkilimiz, sigortadan yararlanan biri, 30.08.2016'ya kadar tebliğde yer almayan bir ilacı doktor raporu olduğu halde cebinden karşılamak zorunda kalıyor. 17 Şubat 2016'dan 16 Haziran 2016'ya kadar hastanın tedavi süresinde aldığı ilaçları kendi cebinden ödüyor. 2016 yılında bu ilaçtan 4 tane kullanıyor. Daha sonra SGK bu ilacı tebliğ kapsamına alıyor. İlk derece mahkemesi iadeyle ilgiyi talebi reddetti ve kurumun işlemini hukuka uygun buldu. Bunun üzerine istinaf yoluna başvurduk, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi taleplerimizi haklı bularak ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. Bu kararla mahkeme dedi ki kişilerin tebliğin düzenlendiği tarihte listede yer almadığı için cebinden ödemek zorunda kaldığı ilaçları eğer sen yaptığın yeni düzenlemeyle karşılamayı kabul ettiysen geriye dönük de olsa kişilere bunu ödemek zorundasın."

SGK'nın son yaptığı düzenlemeyle tebliğ listesine 413 ilacın daha alındığını belirten Acı, daha önce bu ilaçları cebinden ödeyerek kullanan vatandaşların, ödedikleri bedelleri de alabileceklerini ileri sürdü.

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