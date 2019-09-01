Geri sayım devam ediyor! İşte okulların açılma tarihi

Haziran ayında başlayan yaz tatili eylül ayı ile birlikte sona doğru yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve öğrenci velisi yeni eğitim öğretim sezonunun başlayacağı tarihi ve Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2019-2020 dönemi eğitim-öğretim takvimini araştırıyor.

Peki yaz tatilinin sona ermesine sayılı günler kala yeni dönemde ilk ders zili ne zaman çalacak? 2019-2020 dönemi eğitim-öğretim takviminde okul ve tatil dönemi nasıl?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 8 Eylül 2019 Pazar günü yaz tatilini bitirecek, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yeni eğitim öğretim sezonunun ilk ders ziliyle birlikte sınıflardaki yerini alacak.

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.