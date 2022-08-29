Gerilim sürüyor: Çin'e ait savaş uçakları Tayvan çevresinde görüldü 0:00 / 0:00

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Tayvan Savunma Bakanlığı, dün gün içinde Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 10'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

KİNMEN ADASI'NDAN SİVİL DRON GÖRÜLDÜ Öte yandan Tayvan'a bağlı Kinmen (Quemoy) Adası'nda Çin ana karasından kontrol edilen sivil bir dronun Ada'daki askeri bölge üzerinde uçtuğu bildirildi. Kinmen Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, dronun fişeklerle uyarılarak uzaklaştırıldığı kaydedildi. Çin ana karasının 10 kilometre açığındaki Ada'da Tayvanlı askerlerin nöbet tuttuğu mevziye yaklaşan dronun görüntüleri Çin'de sosyal medyada yayılmıştı. Tayvan askeri birliğinin açıklamasında, drona karşı standart prosedürün uygulandığı, "ateş ederek düşürme gibi, gerilimi tırmandıracak daha agresif tedbirlerden kaçınıldığı" vurgulandı. Dün de yine aynı bölgedeki Tayvan nöbet kulübesi üzerinde uçan Çin dronuna askerilerin taş attığı görüntüler internette yayılmıştı.

ABD GEMİLERİ TAYVAN BOĞAZI'NDAN GEÇTİ Bu arada ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosuna bağlı görev yapan USS Antietam ve USS Chancellorsville gemileri bugün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. Filodan yapılan açıklamada, "kruvaziyer" tipi savaş gemilerinin, "Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı" belirtilmişti. Çin ordusu, gemilerin geçişi nedeniyle "teyakkuz durumuna" geçildiğini bildirilmişti.