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2020 yılı içerisinde 3’ü filosunda kiralık olarak bulunan toplam 6 gemiyi satın alan GESTAŞ Deniz Ulaşım, geçen yıl başlayan büyüme hamlesini 2021 yılının ilk aylarında da sürdürerek 11 yıldır filosunda kiralık olarak hizmet veren Avşa Adası gemisinin satın aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı başından buyana GESTAŞ’ın kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı gemi sayısının 7’ye yükseldiği kaydedildi.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Avşa Adası gemisinin satışı için Ocak ayında gerçekleşen ihaleye katılan şirketimiz, Avşa Adası gemisinin yeni sahibi oldu. Böylelikle Genel Müdürümüz Mahir Sevinç yönetiminde şirketimiz, 2020 yılı başından buyana toplamda 7 gemiyi öz kaynaklarıyla bünyesine katmış bulundu. Şirketimiz, daha önceki satın alma örneklerinde olduğu gibi, filosunda kiralık olarak hizmet veren bir gemiyi daha satın alma yöntemiyle bünyesine kattı" denildi.

GEMİ SAYISI 6’DAN 13’E YÜKSELDİ

2020 yılı içerisindeki tüm gemi satın almalarını kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiren şirketin, Avşa Adası’nı da yine aynı şekilde hiç kredi kullanmadan satın aldığı belirtilirken, 6’sı 2020 yılı içerisinde olmak üzere toplamda gerçekleştirilen 7 gemi satın alımıyla GESTAŞ’ın kendisine ait gemi sayısının 6’dan 13’e yükseldiği kaydedildi.

Şirketin, 8’i kiralık olmak üzere 21 gemiyle Çanakkale Boğazı, Güney Marmara Hattı, Gökçeada ve Bozcaada’da hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.