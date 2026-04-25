Getafe: 0 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Barcelona, Getafe ile deplasmanda karşılaştı. Coliseum'da oynanan mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla Barcelona oldu.

Katalan devine galibiyeti getiren golleri 45'te Fermin Lopez ve 74. dakikada Marcus Rashford attı.

Bu sonucun ardından galibiyet serisini 9 maça çıkaran ve puanını 85'e yükselten lider Barcelona, ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Real Madrid'le arasındaki puan farkını 11'e çıkararak zafere doğru önemli bir adım attı. Getafe ise 44 puanda kaldı.

İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Osasuna'ya konuk olacak. Getafe, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.