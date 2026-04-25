        Haberler Spor Futbol İspanya Getafe: 0 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

        Getafe: 0 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Barcelona, deplasmanda Getafe'yi 2-0 mağlup etti. Fermin Lopez ve Marcus Rashford'un golleriyle ligdeki üst üste 9. galibiyetini alan lider Barcelona, puanını 85'e yükseltti ve ligin bitimine 5 hafta kala en yakın rakibi Real Madrid'le arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Getafe ise haftayı 44 puanla kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 19:42 Güncelleme:
        Barcelona'dan şampiyonluğa dev adım!

        İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Barcelona, Getafe ile deplasmanda karşılaştı. Coliseum'da oynanan mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla Barcelona oldu.

        Katalan devine galibiyeti getiren golleri 45'te Fermin Lopez ve 74. dakikada Marcus Rashford attı.

        Bu sonucun ardından galibiyet serisini 9 maça çıkaran ve puanını 85'e yükselten lider Barcelona, ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Real Madrid'le arasındaki puan farkını 11'e çıkararak zafere doğru önemli bir adım attı. Getafe ise 44 puanda kaldı.

        İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Osasuna'ya konuk olacak. Getafe, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

        Van'da içerisinde tıbbi malzeme bulunan 6 yardım TIR'ı, İran'a ulaştırılmak üzere yola çıktı. Daha önce gönderilen 3 TIR ile birlikte Türkiye'den İran'a ulaştırılan yardım TIR'ı sayısı 9'a yükseldi. (AA)

