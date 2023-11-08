Getir ABD’li online market şirketini satın aldı Getir, yıllık cirosu 650 milyon dolar olan ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'in tamamını satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu satın almanın, Getir'in ABD'deki büyüme stratejisini destekleyeceği aktarıldı

Hızlı market teslimat şirketi Getir, New York merkezli yıllık cirosu 650 milyon dolar olan online market şirketi FreshDirect'i, Amerika’nın en büyük gıda perakende gruplarından biri olan Ahold Delhaize USA’den satın alacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın Kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Satın alma kapsamında, FreshDirect’in 2021’den beri ABD’de faaliyet gösteren Getir'in teknolojisinden yararlanarak, kullanıcılarına daha hızlı bir hizmet sunacağı belirtildi.

Getir’in ise FreshDirect’in taze ürün çeşitliliğinden faydalanarak hizmetini New York’taki kullanıcıları için genişleteceği kaydedildi.

Yirmi yılı aşkın süredir hizmet veren FreshDirect, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından marka adını koruyarak, New York’un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edecek.

FreshDirect, New York’un yanı sıra New Jersey ve Connecticut da dahil olmak üzere toplam 3 eyalette hizmet veriyor.