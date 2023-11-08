Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.928,64 %1,07
        DOLAR 28,5198 %0,10
        EURO 30,4775 %-0,09
        ALTIN 1.804,34 %0,03
        FAİZ 41,66 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 20,69 %-0,25
        BITCOIN 35.297,00 %-0,58
        GBP/TRY 35,0017 %-0,15
        EUR/USD 1,0677 %-0,17
        BRENT 81,59 %-0,02
        ÇEYREK ALTIN 2.950,10 %0,03
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Getir ABD’li online market şirketini satın aldı - Girişimcilik Haberleri

        Getir ABD’li online market şirketini satın aldı

        Getir, yıllık cirosu 650 milyon dolar olan ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'in tamamını satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu satın almanın, Getir'in ABD'deki büyüme stratejisini destekleyeceği aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Getir ABD'li online market şirketini satın aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hızlı market teslimat şirketi Getir, New York merkezli yıllık cirosu 650 milyon dolar olan online market şirketi FreshDirect'i, Amerika’nın en büyük gıda perakende gruplarından biri olan Ahold Delhaize USA’den satın alacağını duyurdu.

        Yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın Kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

        Satın alma kapsamında, FreshDirect’in 2021’den beri ABD’de faaliyet gösteren Getir'in teknolojisinden yararlanarak, kullanıcılarına daha hızlı bir hizmet sunacağı belirtildi.

        Getir’in ise FreshDirect’in taze ürün çeşitliliğinden faydalanarak hizmetini New York’taki kullanıcıları için genişleteceği kaydedildi.

        Yirmi yılı aşkın süredir hizmet veren FreshDirect, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından marka adını koruyarak, New York’un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edecek.

        FreshDirect, New York’un yanı sıra New Jersey ve Connecticut da dahil olmak üzere toplam 3 eyalette hizmet veriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
        Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Gerçek dışı makale bilimsel dergide yayımlandı
        Gerçek dışı makale bilimsel dergide yayımlandı
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!