'Gezegenler Süiti' AKM'de

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 13 Aralık’ta müzikseverlere hem görsel hem de işitsel açıdan kaçırılmayacak bir deneyim vadediyor. İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki orkestra ve Volkan Akkoç yönetimindeki Sirene Korosu; G. Holst’un gezegenlerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini müziğe yansıtma fikriyle bestelediği Gezegenler Süitini seslendirecek. Arka planda ise yapay zekâ ile oluşturulmuş gezegen tasvirlerinin etkileyici akışı, video sanatçısı Hamza Kırbaş’ın tasarımıyla seyirciyle buluşacak.

Orkestranın arkasında yer alacak dev ekranda çok disiplinli 3D görsel ve animasyonlar, heykeller, resimler, kinetik ve mekâna özgü enstalasyonların yanı sıra artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ alanındaki çalışmalarıyla Paris, Venedik ve New York’ta sergiler gerçekleştiren sanatçı Hamza Kırbaş’ın Gezegenler Süiti’nden yola çıkarak Mars, Venüs, Merkür, Jupiter, Saturn, Uranüs ve Neptün’den oluşan bu 7 gezegen tasviri, müzik ve görseli bütünleştirerek seyirciye ulaşacak.