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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Gezegenler Süiti' AKM'de

        'Gezegenler Süiti' AKM'de

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, sanatseverlere İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sezonun en heyecan verici konserlerinden biriyle bu kez hem işitsel hem de görsel açıdan kaçırılmayacak bir deneyim vadediyor. 13 Aralık'taki konserde İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki orkestra G. Holst'un Gezegenler Süiti'ni seslendirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 00:03 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:03
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        'Gezegenler Süiti' AKM'de
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        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 13 Aralık’ta müzikseverlere hem görsel hem de işitsel açıdan kaçırılmayacak bir deneyim vadediyor. İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki orkestra ve Volkan Akkoç yönetimindeki Sirene Korosu; G. Holst’un gezegenlerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini müziğe yansıtma fikriyle bestelediği Gezegenler Süitini seslendirecek. Arka planda ise yapay zekâ ile oluşturulmuş gezegen tasvirlerinin etkileyici akışı, video sanatçısı Hamza Kırbaş’ın tasarımıyla seyirciyle buluşacak.

        Orkestranın arkasında yer alacak dev ekranda çok disiplinli 3D görsel ve animasyonlar, heykeller, resimler, kinetik ve mekâna özgü enstalasyonların yanı sıra artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ alanındaki çalışmalarıyla Paris, Venedik ve New York’ta sergiler gerçekleştiren sanatçı Hamza Kırbaş’ın Gezegenler Süiti’nden yola çıkarak Mars, Venüs, Merkür, Jupiter, Saturn, Uranüs ve Neptün’den oluşan bu 7 gezegen tasviri, müzik ve görseli bütünleştirerek seyirciye ulaşacak.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri- Holst Gezegenler, 13 Aralık 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Gezegenler Süiti
        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
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