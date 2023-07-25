'Gezgin Salon Festivali' Parkorman'da
Gezgin Salon Festivali, 29 Temmuz Cumartesi günü Satori, L'Impératrice, Agar Agar, Sylvie Kreusch, Emir Taha ve Kardelen'i, 30 Temmuz Pazar günü ise Jon Hopkins, Büyük Ev Ablukada, Warhaus, Still Corners, Tsar B ve The Flabbies'i yeşilliklerle çevrili Parkorman sahnesinde ağırlayacak.
İsmini İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nin performans mekânı Salon’dan alan ve bu yıl ikinci kez şehrin ulaşımı en rahat konser mekanlarından Parkorman’da bu hafta sonu gerçekleşecek +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali bu hafta sonu gerçekleşecek.
Festival izleyicisi iki gün boyunca alternatif, elektronik ve güncel müziğin sevilen ve heyecanla beklenen isimleriyle eğlenme fırsatı bulacak.Agar Agar
29 Temmuz Cumartesi, sahnede türlü hayallere açılan enerjik parçalarıyla Kardelen ve alternatif R&B ve “leftfield” elektronika ile bu toprakların seslerini başarıyla bir araya getiren Emir Taha ile festival açılış yapacak. Emir Taha’nın ardından Sylvie Kreusch etkileyici lirizmiyle ve hem deneysel hem de pop üsluplarına keskin kulağıyla seyirci karşısında olacak. Ardından elektro-pop’a yeni bir soluk getiren Agar Agar, baştan çıkarıcı ritimleriyle festival izleyicilerini büyüleyecek. Sahnede ‘elektronik bir aydınlanış’ deneyimi sunan Satori +1 Sunar Gezgin Salon Festivali’nin ilk gününün kapanışını yapacak.
30 Temmuz Pazar günü festival maratonu hız kesmeden dokunaklı post-rock ve shoegaze müziğiyle The Flabbies ile devam edecek. Sonrasında ise gece kadar karanlık R&B müziğiyle Belçikalı DIY prodüktörü Justine Bourgeus’un R&B projesi Tsar B sahnede olacak. Ardından organik enstrümantasyon, klavyeli gitar, ferah davullar ve Tessa Murray’in dumanlı sesiyle hayat bulan Still Corners, görünenin ötesinde bir dünyanın kapılarını aralayacak. Sonra modern dönem Nick Cave ve PJ Harvey’i olarak anılan Warhaus, görkemli yaylı aranjmanlar ve ustaca yazılmış piyano notalarıyla seyirci ile buluşacak. Ardından son zamanların en çok ses getiren hem şarkıları hem de stilleriyle kısa sürede şehir efsanesine dönüşen Büyük Ev Ablukada şarkıları ile bizi bizden alacak. Son olarak karmaşık ritimleri dingin, meditatif dokularla kaplayan Jon Hopkins +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nin kapanışını yapacak.
Festivalle ilgili haberleri Salon İKSV’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Program ve sanatçılar ile ilgili detaylı bilgiye https://saloniksv.com/tr web adresinden ulaşabilirsiniz.
29 Temmuz Cumartesi
14:30 Kardelen
16:00 Emir Taha
17:30 Sylvie Kreusch
19:00 Agar Agar
20:30 L'Imperatrice
22:15 Satori
30 Temmuz Pazar
14:30 The Flabbies
16:00 Tasar B
17:30 Still Corners
19:00 Warhaus
20:30 Büyük Ev Ablukada
22:30 Jon Hopkins