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        Gezi Parkı davasında 3 sanık için yeniden yargılama: Dosya savcılığa gönderildi

        Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9'u firari 17 sanıklı davada haklarında verilen 18'er yıllık hapis cezası kararları Yargıtayca bozulan sanıklar Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin yeniden yargılandığı dava dosyası mütalaa için savcılığa gönderildi. Duruşma 10 Aralık'ta görülecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:07
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        Gezi Parkı davasında 3 sanık için yeniden yargılama: Dosya savcılığa gönderildi
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        Gezi Parkı davasında Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin yeniden yargılandığı dava dosyası savcılığa gönderildi.

        İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan sanıkları avukatları temsil etti.

        Duruşmada ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünün avukatı Necla Saadet Durdu da hazır bulundu.

        Sanık avukatları mahkemeden eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

        Avukat Durdu ise bu aşamada bir talepleri olmadığını söyledi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

        Duruşma ise 10 Aralık'a ertelendi.

        DAVANIN GEÇMİŞİ

        "Gezi Parkı olayları" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan tutuklu sanık Osman Kavala'yı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

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        Sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandıran heyet, sanıkların bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

        Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Dava dosyası daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.

        Sanıklardan Can Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmişti. Atalay'ın avukatları, yargılamanın durması ve müvekkillerinin tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunmuş, Ceza Dairesi de bu talebi reddetmişti.

        BOZMA KARARLARI

        Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, sanıklar Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıllık hapis cezaları hükmünü bozmuştu.

        Dairenin kararında, bu sanıkların eylemlerinin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığı, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

        Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesini de kararlaştırmıştı.

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        #Gezi parkı davası
        #mücella yapıcı
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