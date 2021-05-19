Ghezzal: Bu hikaye devam etmeli

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası finalinin ardından geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim Takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Herkese teşekkür ederim, umarım devam eder. Geleceğimi şu anda bilmiyorum, burada mutluyum. Bu hikayenin devam etmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi var. İşin Leicester City boyutu var. Şimdi anı yaşayalım. Taraftar da kutlasın. Onlasr olmadan başardık ama bizi desteklediler. Onlarla kutlama yapmayı bekliyoruz. Leicester City ile henüz görüşmedim ama görüşeceğim. Bakalım neler olacak."