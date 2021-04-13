Ghezzal'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan Rachid Ghezzal, geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Cezayirli oyuncu, beIN Sports Fransa'ya yaptığı açıklamalar şöyle:

"BEŞİKTAŞ'TA DEVAMLILIĞIMIN OLMASI..."

"Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonu olmadan anlaştım. Bonservisim hala Leicester City’de. Leicester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Gelecek sezon ne olacağını henüz bilmiyorum. Beşiktaş’ta devamlılığımın olması beni mutlu edecektir. Şimdilik şampiyonluğa odaklandım. Ayrıca kupa finali oynayacağız. İki kupayı da kazanırsak şahane olur."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ, AFRİKA KUPASI, DÜNYA KUPASI..."

"Beşiktaş’ta şampiyon olursak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacağız. Ayrıca Beşiktaş’taki performansım sayesinde iki buçuk yıl sonra milli takıma kavuştum. Kısa süre içinde Afrika Kupası ve Dünya Kupası var. Gelecek sezon için seçimi yaparken bu konular da etkili olacak."

"ROSIER PERFORMANSIMA BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

"Beşiktaş’ta bize güç veren en önemli şey aile gibi olmamız. Yıldız oyuncuların olduğu bir kadroya sahip değiliz belki ama herkes birbiri için mücadele ediyor. Bu da bizi güçlü kılıyor. Takımdaki her şey bir noktada sonunu getirmemiz ve sahada kendimizi iyi hissetmemiz için biraraya gelmiş gibi. Sağ kanatta Rosier ile birlikte oynuyoruz. Aynı dili konuşmamız işimi kolaylaştırıyor. Rosier, oyunuma ve performasına büyük katkı sağladı."

"KENDİMİ YENİDEN BULMAK İÇİN..."

"Forvette Aboubakar gibi çok kaliteli bir oyuncumuz var. Asist sayımın artmasında bana yardımcı oldu. Son 3 sezon benim için zor geçti. Yeteri kadar süre alamadım. Son 3 yılda 3 farklı ülke ve 3 farklı kulüpte oynadım. Kendimi daha fazla gösteremediğim için pişmanlık duyuyorum. Kendimi yeniden bulmak, eski seviyeme dönebilmek için Beşiktaş’ın teklifini kabul ettim. Kararımın doğru olduğunu görmek beni mutlu ediyor."