Ghezzal'de flaş gelişme! Anlaşma tamam

Galatasaray ile Beşiktaş arasında süren rekabet nedeniyle yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli yıldızın menajeri dün gece İstanbul'a gelirken bugün Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi.

Siyah-beyazlıların Ghezzal'e önerdiği yıllık ücrette iyileştirmeye gittiği ve teklifini bonuslarla birlikte 2,5 milyon Euro'ya çektiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi ve Ghezzal cephesi 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile görüşmeleri hızlandırması ve Cezayirli yıldızın bonservisini bir an önce alması bekleniyor.