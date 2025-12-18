Giannis Papanikolaou: Rize’de bir kale oluşturmamız gerekiyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 27 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, kendisini iyi bir takım oyuncusu olarak gördüğünü ifade ederek "Rizespor’daki ikinci yılım. Geçen sezon yaşadığım sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmak zorunda kaldım. Ancak şu anda kendimi iyi hissediyorum. Elbette her zaman gelişime açık yönler vardır, fakat genel olarak performansımın olumlu bir yönde ilerlediğini düşünüyorum. Her zaman takımıma en iyi şekilde katkı sağlamaya çalışıyorum ve kendimi tam anlamıyla bir takım oyuncusu olarak görüyorum" dedi.

"RİZE'DE BİR KALE OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR"

İç sahada çok daha maç kazanmaları gerektiğinin altını çizen Papanikolaou, "Rize’de bir kale oluşturmamız gerekiyor. Daha önce bunu tam anlamıyla yapamadık. Ancak şu anda yakaladığımız bir momentum var. Takımımız iyi bir gidişat yakaladı. Bunu hem aldığımız sonuçlarla hem de sahaya yansıttığımız futbolla gösterdiğimizi düşünüyorum. Yeni hocamızla henüz çok uzun bir süre birlikte çalışmadık ama şu ana kadar gördüğümüz tablo umut verici. Zamanla hem oyun hem de skor anlamında çok daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.