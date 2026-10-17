GİB 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapıyor! Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılacak 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı, kamu personeli olmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak alım için adaylar GİB 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte 2026 GİB Gelir Uzman Yardımcısı alımına ilişkin başvuru takvimi...
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı için hazırlanan sınav takvimi, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen lisans mezunları, başvuru tarihleri ve KPSS puan şartına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Alım kapsamında adayların belirlenen eğitim ve yaş koşullarını karşılaması gerekiyor. Peki, GİB 860 Gelir Uzman Yardımcısı alımı başvuruları ne zaman ve başvuru şartları neler? İşte başvuru tarihleri, sınav günü ve başvuru şartlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler...
GİB 860 GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ön başvuruların 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında, nihai başvuruların ise 30 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında alınması planlanıyor. Geç başvuru tarihi 6 Kasım 2026 olarak açıklanırken adayların işlemlerini ÖSYM'nin belirlediği usule uygun şekilde tamamlaması gerekiyor.
GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları taşıması, ilgili lisans programlarından mezun olması ve aranan KPSS puanını alması gerekiyor. Yaş şartı kapsamında 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak ve 2025 veya 2026 KPSS sınavlarında ilan edilen puan türlerinden en az 65 puan almak şartları bulunuyor.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınavın 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45'te Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde yapılması planlanıyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, giriş sınavının sözlü aşamasına katılmaya hak kazanacak. Adayların başvuru öncesinde ÖSYM ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruları kontrol etmesi önem taşıyor.