GİBİ KONUSU NEDİR?

Sürekli kavga eden İlkkan ve Yılmaz aslında çok yakın arkadaşlardır. Her girdikleri işi ellerine ve yüzlerine bulaştıran ikili, küçücük olaylardan kaos çıkarabilirler. Abartı derecede sorun çıkaran İlkkan ve Yılmaz'ın hiçbir işi düzgün gitmez.