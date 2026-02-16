Canlı
        Gıda alerjisi alarmı: Her 20 çocuktan biri | Sağlık Haberleri

        Gıda alerjisi alarmı: Her 20 çocuktan biri

        Dünya genelinde milyonlarca çocuğun verilerinin incelendiği yeni bir araştırmada, her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebileceği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:40
        Gıda alerjisi alarmı: Her 20 çocuktan biri
        ABD merkezli bilimsel dergi JAMA Pediatrics'te yayımlanan bir araştırmada, çocuklardaki gıda alerjisine yönelik 40 ülkeden 2,7 milyondan fazla çocuğun sağlık verileri incelendi.

        Araştırmada, her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi gelişebileceği ortaya kondu.

        Gıda alerjilerinin tek bir nedenden değil çoklu faktörlerin birleşiminden kaynaklandığına işaret edilen çalışmada, erken dönemde görülen astım ve egzama, antibiyotik kullanımı, ebeveynlerde alerji öyküsü ve alerjen gıdaların geç tanıtılması başlıca risk faktörleri arasında gösterildi.

        Araştırmada, sezaryen doğum, ilk çocuk olma ve bazı genetik özellikler ise gıda alerjisinin "daha zayıf" risk faktörleri olarak vurgulandı.

        Süt, yumurta, yer fıstığı ve kabuklu deniz ürünlerinin çocuklarda en sık alerjiye yol açan gıdalar olduğu kaydedilen araştırmada, bebeklerde katı gıdaya geçiş döneminde alerjik olabilecek gıdaların kontrollü şekilde erken tanıtılmasının, gıda alerjisi riskini azaltmada önemli olabileceğine dikkati çekiliyor.

