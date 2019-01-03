Geçen sene bir önceki yıla göre gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 113 ürünün fiyatında artış gözlenirken, 4'ünün fiyatında gerileme gerçekleşti.
Söz konusu dönemde fiyatı en çok zamlanan ürün yüzde 184 ile kuru soğan olurken, bu ürünün kilogram fiyatı 1,47 liradan 4,18 liraya çıktı. Kuru soğanı yüzde 91 ile salça, yüzde 75 ile patates, yüzde 68 ile bebek maması, yüzde 67 ile karnabahar, yüzde 62 ile kuru üzüm, yüzde 61 ile pırasa, yüzde 57 ile sivri biber izledi.
Ketçapta ve yeşil soğanda yüzde 55, tahinde yüzde 52, kekte yüzde 44, patlıcan, çarliston biber ve margarinde yüzde 43, armutta yüzde 42 fiyat artışı görüldü.
2017 yılının zam şampiyonu domatesin fiyatı da 2018'de yüzde 5 artarak 4 liraya çıktı.
Temel gıda maddelerine bakıldığında da tavuk eti yüzde 33, içme suyu ve buğday unu yüzde 31, süt yüzde 30, kuzu eti yüzde 25, yumurta yüzde 21, pirinç yüzde 20, ekmek, makarna ve yoğurt yüzde 18, dana eti de yüzde 9 zamlandı.
EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ LİMONDA
Bu dönemde limonun fiyatı yüzde 23 azaldı. Bu ürünü yüzde 22 ile nohut, yüzde 5 ile leblebi, yüzde 1 ile mercimek takip etti.
Alkollü içecekler ve tütün grubunda da ortalama sigara fiyatları yüzde 0,05 gerilerken, rakı fiyatı yüzde 40, şarap fiyatı yüzde 28, viski ve bira fiyatı yüzde 26 arttı.
Geçen sene fiyat artışı en yüksek ilk 20 ürün şöyle:
|Türk lirası
|Türk lirası
|2017
|2018
|Değişim
|Madde adları
|Aralık
|Aralık
|(Yüzde)
|Kuru Soğan
|1,4728
|4,1809
|184
|Salça
|5,9397
|11,3223
|91
|Patates
|1,7567
|3,0695
|75
|Bebek Maması (Toz Karışım)
|91,9681
|154,8652
|68
|Karnabahar
|2,2308
|3,7287
|67
|Kuru Üzüm
|12,3856
|20,0541
|62
|Pırasa
|2,4286
|3,9020
|61
|Sivri Biber
|3,8470
|6,0220
|57
|Ketçap
|7,7978
|12,1029
|55
|Yeşil Soğan
|6,1678
|9,5298
|55
|Tahin
|23,5818
|35,7973
|52
|Kek
|12,6884
|18,3181
|44
|Patlıcan
|3,5891
|5,1297
|43
|Margarin
|7,3586
|10,5169
|43
|Çarliston Biber
|3,5130
|5,0196
|43
|Armut
|4,0190
|5,7128
|42
|Tahin Helvası
|17,8653
|24,6793
|38
|Dolmalık Biber
|4,2682
|5,8358
|37
|Salatalık
|2,9883
|4,0701
|36
|Maden Suyu ve Sodası
|2,7403
|3,7220
|36
Geçen sene fiyat düşüşü olan ürünler şöyle:
|Türk lirası
|Türk lirası
|2017
|2018
|Değişim
|Madde adları
|Aralık
|Aralık
|(Yüzde)
|Mercimek
|6,6922
|6,6127
|-1
|Leblebi
|25,2103
|24,0884
|-4
|Nohut
|13,5417
|10,5137
|-22
|Limon
|4,3276
|3,3491
|-23
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