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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid: Fare sorunu yüzünden evi yeniledim - magazin haberleri

        Gigi Hadid: Fare sorunu yüzünden evi yeniledim

        Gigi Hadid, New York'ta fare sorunu nedeniyle evinin bir bölümünü yeniletmek zorunda kaldığını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 12:55 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:55
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        Gigi Hadid, New York'ta yaşayan pek çok kişiyle benzer bir sorunla karşı karşıya olduğunu açıkladı. 29 yaşındaki süper model, fare sorunu nedeniyle New York'taki dairesinin bir bölümünü yenilemek zorunda kaldığını anlattı.

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        Gigi Hadid, bir mimari dergisine verdiği röportajda; "New York'taki evimin dış mekânına küçük bir yenileme yapılıyor. Çünkü New York'ta bir fare sorunu yaşadık ve mekânın orijinal tasarımlarından bazıları bu soruna yardımcı olmadı" dedi.

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        Zamanını New York'taki apartman dairesi ile Pensilvanya'daki çiftliği arasında geçiren Hadid, eski sevgilisi Zayn Malik'le birlikteliğinden olan 4 yaşındaki kızı Khai ile birlikte yaşıyor. Hadid ve Malik, ilişkilerini 2021'de bitirmişti.

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        Gigi Hadid, ilk kez Ekim 2023'te birlikte görüldüğü Oscar'lı oyuncu Bradley Cooper ile birliktelik yaşıyor.

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        Bradley Cooper, dört yıllık birlikteliğin ardından 2019'da Rus model Irina Shayk’tan ayrılmıştı. Onların da bu birliktelikten Lea adında 7 yaşında bir kızları var.

        #Gigi Hadid
        #fare
        #new york
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