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"Bugün genç-yaşlı tüm kadınlar için güvenilir olan 'kadın/çocuk dostu' bölgelerden biri olan Jamtoli Kampı'nda, kişisel hijyen, dikiş dikmek gibi temel eğitimlerin olduğu ve bunların diğer kadınlarla paylaşıldığı yerdeyiz."