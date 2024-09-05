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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid ve Bradley Cooper 250 milyon dolarlık yat gezisinde aşka geldi - Magazin haberleri

        Gigi Hadid ve Bradley Cooper 250 milyon dolarlık yat gezisinde aşka geldi

        Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ın 250 milyon dolarlık lüks yatla Akdeniz turuna ünlü oyuncu Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley ile Benedict Cumberbatch da eşlik etti. Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ın aşka geldiği gezide, ilk bebeğini bekleyen Margot Robbie'nin de büyüyen karnı objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:25
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        Gigi Hadid ile Bradley Cooper, arkadaşları Benedict Cumberbatch, Margot Robbie ve eşi Tom Ackerley ile 250 milyon dolarlık lüks yatla tura çıktı.

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        Multiverse adlı gemide yazın tadını çıkaran Gigi Hadid (29) ve Bradley Cooper (49) çifti, öpüşürken objektiflere yansıdı.

        Çifte ayrıca Bradlay Cooper'ın Rus model Irina Shayk ile birlikteliğinden olan 7 yaşındaki kızı Lea da onlara eşlik etti.

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        Aşklarını kameralardan uzak yaşayan Gigi Hadid ile Bradley Cooper, ilk kez geçen yıl 5 Ekim'de birlikte görülmüştü.

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        İlk bebeğine hamile olan 34 yaşındaki 'Barbie' filmi yıldızı Margot Robbie, büyüyen karnıyla dikkat çekti.

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        2013'te İkinci Dünya Savaşı draması 'Aşk Uğruna'nın (Suite Française) setinde tanışan ve 2016'da evlenen Robbie ve film yapımcısı eşi Tom Ackerley'in bebek haberi temmuz ayında duyurulmuştu.

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        İtalya'nın Nerano kenti kıyısına demirleyen yatta İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch (48) çocuklarıyla birlikte yer aldı.

        #Benedict Cumberbatch
        #Gigi Hadid
        #Bradley Cooper
        #Margot Robbie
        #Hamile
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