Gigi Hadid ve Bradley Cooper çiftinin yüzü gülüyor

Gigi Hadid ve Bradley Cooper çifti, Fransa'nın başkenti Paris'te romantik bir gece geçirdikten sonra eve dönüş yolunda görüntülendi. Ünlü çift, onları tanıyan hayranlarının ilgisini karşılıksız bırakmadı.

Mutlu görünen ve etrafa gülücükler saçan ikili, hayranlarının birlikte fotoğraf çektirme isteğini yerine getirdi.

30 yaşındaki Hadid, ilk başta kameraların önünde durmakta isteksiz görünse de, 50 yaşındaki sevgilisi Cooper'ın hayranlarıyla eğlenceli etkileşimine dahil oldu.

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Paris Moda Haftası için Paris'e uçan ABD'li ikili, birlikte defile seyrederken görüldü.

2023'te aşk yaşamaya başladıklarından beri Bradley ve Gigi çifti, ilişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz ay Hadid, nisan ayındaki doğum günü partisinden fotoğraflar paylaşarak nihayet ilişkilerini Instagram'da resmiyete kavuşturdu. Yüklediği sosyal medya görüntülerinden birinde çiftin birbirini tutkuyla öptüğü bir fotoğraf da vardı.

Cooper'ın Rus model Irina Shayk ile ilişkisinden 8 yaşında Lea De Seine adında bir kızı var. Hadid'in de şarkıcı Zayn Malik ile ilişkisinden 4 yaşında Khai adında bir kızı var.