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        Haberler Magazin Gigi Hadid ve Bradley Cooper'dan nişan sinyali - Magazin haberleri

        Gigi Hadid ve Bradley Cooper'dan nişan sinyali

        Gigi Hadid, 30'uncu yaş gününü sevgilisi Bradley Cooper ile ailesiyle kutladı. Doğum günü partisinde parmağındaki yüzük dikkat çekti. Bu da nişan dedikodularına yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 22:27 Güncelleme: 26.04.2025 - 22:27
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        Nişan sinyali
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        Ünlü model Gigi Hadid, 30'uncu yaş gününü geçtiğimiz cuma günü New York'ta sevgilisi Bradley Cooper ile ailesiyle birlikte özel bir davetle kutladı. Yıldızlarla dolu partiye, 50 yaşındaki oyuncu Cooper ile el ele gelen Hadid'in taktığı altın yüzük, nişan söylentilerini yeniden alevlendirdi.

        Kendinden 20 yaş büyük olan sevgilisiyle samimi şekilde görüntülenen Gigi Hadid'in parmağındaki yüzük, Bradley Cooper'ın evlilik teklifine hazırlandığı iddialarını güçlendirdi.

        Gigi Hadid'in yaş günü partisine; kız kardeşi Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid, babası Mohamed Hadid, babasının sevgilisi Keni Silva ve oyuncu arkadaşları Anne Hathaway gibi isimler katıldı.

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        Ekim 2023'ten beri birlikte olan çiftin ilişkisi, son zamanlarda ciddi bir boyuta ulaşmıştı. Geçtiğimiz aylarda çıkan haberlerde, Bradley Cooper'ın Hadid'e evlenme teklif etmeye hazır olduğu ve bu konuda kararlı olduğu iddia edilmişti.

        Çifte yakın kaynaklar, ilişkilerinin çok mutlu ilerlediğini ancak nişanlanmanın büyük bir adım olduğunu belirtiyor. Her iki tarafın da aceleci davranmadığı ancak ilişkilerine büyük önem verdikleri vurgulanıyor. Hatta ailelerin de sık sık bir araya geldiği ve çocuklarının da birbirleriyle iyi anlaştığı ifade ediliyor.

        Çiftin ilişkilerinden oldukça memnun olduğunu dile getiriyor. İş yoğunluklarına rağmen ilişkilerine ve çocuklarına öncelik verdikleri de belirtiliyor. Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk'tan bir kızı, Hadid'in ise eski sevgilisi Zayn Malik'ten bir kızı bulunuyor.

        Fotoğraflar: Backgrid USA

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        #Bradley Cooper
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