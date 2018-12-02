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Gilaburu meyvesi kanserden koruyor

02.12.2018 - 10:16 | Güncelleme: İHA

Gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade eden Diyetisyen Cansu Arslan, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini artırıyor" dedi

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    Diyetisyen Cansu Arslan, gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu ifade etti.

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    Kuzey ve Orta Anadolu'da yetişen, beyaz renkli çiçekler açan, kırmızı renkli meyvesinden meyve suyu elde edilen gilaburu, yüksek C vitamini içeriğiyle birçok hastalıktan koruma özelliği taşıyor.

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    Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış aylarının yüzünü göstermesiyle birlikte vücudumuz için farklı alternatifler aramak zorunda kalındığını bu noktada gilaburu meyvesinin dikkat çektiğini dile getirdi. Arslan, "Yüksek C vitamini içeriği bunun yanında A ve E vitamininden, likopenden zengin olması bu meyvenin önemini artırıyor.

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    Salamura veya meyve suyu halinde satılıyor. Salamurasını alıp suyunu da sıkabilirsiniz. İstersek meyveyi direkt yiyebiliriz ama ben sulandırarak meyve suyunu tüketmeyi öneriyorum" diye konuştu.

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    Diyetisyen Arslan, gilaburu meyvesinin yaşlanma etkilerini de azalttığını belirterek, "Tüm bu özellikleriyle gilaburu meyvesi; antioksidan, antikanserojen, antimikrobiyal etkiye sahiptir.

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    Özellikle antioksidan yapısı bizim için önemlidir çünkü vücuttaki serbest radikalleri bağlayarak vücudu hastalıklara karşı korur. 

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    Zengin içerikli gilaburuyu tansiyon ve kalp hastalarının tüketebileceğini görüyoruz. Yaşlanma karşıtıdır diyoruz çünkü anti-aging etkili besinler arasındadır" diye konuştu.

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    Diyetisyen Arslan, "Kansere karşı koruyucudur. Doğal savunma mekanizmamıza yardımcıdır.

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    Böbrek taşı ve kum düşürmeye yardımcı olduğuna dair araştırmalar vardır. İdrar yolu enfeksiyonun da kullanılabilir. Doğum sonrası spazmlara ve adet sancılarına da iyi gelir. 

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    Uykusuzluğu giderir. Son olarak da zayıflama diyetlerinde yardımcıdır. Meyve suyu özellikle şekersiz bir şekilde tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırır.

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    Bu meyve için 3 önemli nokta unutulmamalıdır. Meyvenin suyu 1'e 1/4 oranında sulandırılarak tüketilmelidir, mide ve bağırsak ülseri olan hastalar tüketmemelidir. 

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    Herhangi bir alerjik reaksiyon görüldüğünde tüketimi bırakılıp doktora danışılmalıdır. Bu grup haricinde günlük beslenmenize ekleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

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