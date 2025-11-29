Gine Bissau'nun ECOWAS üyeliği askıya alındı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Gine-Bissau'nun örgütün karar alma organlarındaki üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

ECOWAS’ın Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi (MSC), bu kararı üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının siyasi krizi görüşmek üzere düzenlediği olağanüstü çevrim içi zirvenin ardından aldı.

ECOWAS Dönem Başkanı Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun başkanlık ettiği toplantıda, örgüt Gine-Bissau’daki derinleşen siyasi krizden duyulan "ciddi endişeyi" vurguladı ve askerlerin kışlalarına dönmesi çağrısı yaptı.

MSC tarafından yayımlanan açıklamada, 26 Kasım'da gerçekleşen askeri darbenin "şiddetle kınandığı" belirtilerek, "ECOWAS’ın Demokrasi ve İyi Yönetişim Protokolü" uyarınca, ülkede tam anayasal düzen sağlanana kadar Gine-Bissau’nun tüm karar alma organlarındaki üyeliğinin askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Demokratik sürecin yasa dışı şekilde kesintiye uğratılması ve halkın iradesinin gasp edilmesine yönelik her tür düzenlemeyi reddediyoruz." denildi.