        Gipsy Kings'ten 3 şehirde konser

        Gipsy Kings'ten 3 şehirde konser

        Flamenko ve Latin müziğinin efsane grubu Gipsy Kings, 'Viva El Arte' turnesi kapsamında 3 Temmuz'da İzmir, 4 Temmuz'da İstanbul ve 5 Temmuz'da Ankara'da müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 12.03.2026 - 14:46
        Gipsy Kings'ten 3 şehirde konser

        Flamenko ve Latin müziğinin en güçlü temsilcilerinden Gipsy Kings, ‘Viva El Arte’ turnesi kapsamında yeniden Türkiye’ye geliyor. Andre Reyes liderliğinde sahne alan Gipsy Kings by Andre Reyes; Bamboleo, Volare, Djobi Djoba ve Baila Baila gibi dünya çapında hit olmuş şarkılarıyla, Piu Entertainment organizasyonu ile 3 Temmuz 2026’da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 4 Temmuz 2026’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 5 Temmuz 2026’da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

        Andre Reyes liderliğinde sahne alan Gipsy Kings by Andre Reyes, grubun köklü müzik mirasını yeni nesil bir enerjiyle sahneye taşıyor. Otuz yılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın en prestijli sahnelerinde performans sergileyen Andre Reyes, 60 milyondan fazla albüm satışıyla uluslararası başarılarla dolu bir müzik yolculuğuna imza attı. Bugün ise ailesiyle birlikte bu güçlü müzik geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Latin ritimlerinin coşkusu ve grubun kendine özgü tarzı her konserde seyirciye benzersiz bir atmosfer sunuyor.

        Bamboleo, Volare, Un Amor, Baila Baila ve Djobi Djoba gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla sahneye çıkan Gipsy Kings by Andre Reyes, her performansında seyirciyi dansa davet eden güçlü bir repertuar sunuyor.

        Gipsy Kings by Andre Reyes konserleri sadece bir müzik performansı değil; yediden yetmişe tüm izleyiciyi Latin ritimlerinin enerjisiyle buluşturan, dans ve coşkuyla dolu bir müzik şöleni sunuyor. Sahnedeki enerji ve ritim, izleyicilere uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konser deneyimi yaşatıyor. Konserin biletleri Biletinial, Bubilet ve Biletix’te satışa çıktı.

