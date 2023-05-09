Sıvı kaybı olduğu ve stresli oldukları, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir sıkıntılarının olmadığı görülmüş, daha sonra özel bir besin takviyesi uygulanmaya başlanmıştır. Laktozsuz süt, bal, vitamin tozları ve meyve püreleri olan bir karışım yapılıp, günde 6 kez yavrularımız besleniyor.