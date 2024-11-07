Giresun'da çatı katlarına bağımsız daire ruhsatı

Giresun Belediye Meclisi'nin Başkan Fuat Köse başkanlığında yapılan kasım ayı olağan toplantısında, şehir merkezindeki mevcut dubleks çatı katlarının tam kat seviyesine çıkarılması ve bağımsız bölüm olarak ruhsatlandırılmasını öngören düzenleme için İmar Komisyonu tarafından plan tadilatı önerildi. Değişiklik, Belediye Meclisi'nde yapılan oylama ile kabul edildi.

İHA'nın haberine göre, İmar Komisyonu Başkanı ve bazı üyelerin katılmadığı toplantıda AK Parti grubu değişikliğe ret oyu verdi. Oylamaya ret oyu veren AK Partili Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi Emrah Altıyaprak, kararın ileride hukuki sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.