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        Haberler Gündem Güncel Giresun'da çatı katlarına bağımsız daire ruhsatı | Son dakika haberleri

        Giresun'da çatı katlarına bağımsız daire ruhsatı kararı

        Giresun Belediye Meclisi'nin Başkan Fuat Köse başkanlığında yapılan kasım ayı olağan toplantısında, şehir merkezindeki binalarda çatı katlarına yönelik bağımsız daire ruhsatı kararı alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:08
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        Giresun'da çatı katlarına bağımsız daire ruhsatı
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        Giresun Belediye Meclisi'nin Başkan Fuat Köse başkanlığında yapılan kasım ayı olağan toplantısında, şehir merkezindeki mevcut dubleks çatı katlarının tam kat seviyesine çıkarılması ve bağımsız bölüm olarak ruhsatlandırılmasını öngören düzenleme için İmar Komisyonu tarafından plan tadilatı önerildi. Değişiklik, Belediye Meclisi'nde yapılan oylama ile kabul edildi.

        İHA'nın haberine göre, İmar Komisyonu Başkanı ve bazı üyelerin katılmadığı toplantıda AK Parti grubu değişikliğe ret oyu verdi. Oylamaya ret oyu veren AK Partili Belediye Meclis Üyesi ve İnşaat Mühendisi Emrah Altıyaprak, kararın ileride hukuki sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

        Altıyaprak, "Çatı katlarının bağımsız daire olarak ruhsatlandırılması, ilerleyen dönemde bazı hukuki sorunlara açık bir karar olabilir. Mevcut imar planında taks (taban alan kat sayısı), kaks (kat alanı kat sayısı), yükseklik sınırları ve oturum alanları gibi detaylar bulunmaktadır. Bu şartların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Plan notlarında belirtilen bu kriterler, plan tadilatıyla değil, plan notu değişikliğiyle düzenlenmelidir. Bu nedenle hukuki itiraz durumunda plan tadilatının iptal edilmesi mümkün olabilir" dedi.

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